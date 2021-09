Berømt billedhugger hedret med blå plakett

Det er Oslo Byes Vel som denne uken satte opp et av sine blå skilter på huset i Hølandsgata 7 på Kampen, der Knut Steen (1924–2011) bodde i årene 1940 til 1948. Steen beskrives som en sentral billedhugger i etterkrigstiden, som behersket de fleste skulpturale uttrykksformer.

Steen er mest kjent for blant annet monumentet av Rudolf Nilsen i Oslo, Hvalfangstmonumentet i Sandefjord, Nike i Tromsø, Olav Kyrre i Bergen, og skulpturen av kong Olav som kom til å gjøre ham landskjent:

Den ble bestilt av Oslo kommune, men ble underkjent. Kritikere skal ha ment at den nær åtte meter høye marmorstatuen fremstilte Olav, med hevet høyrearm, som en diktator og ikke som en demokratisk, folkekjær konge. Dermed ble skulpturen avduket i Skjerjehamn i Gulen i Sogn i 2007.

Et annet verk som mange vil huske, er bronseskulpturen «Aurora» – bestilt til regjeringskvartalet på slutten av 1970-tallet, der den var plassert på Einar Gerhardsens plass. Den ble skadd under terrorangrepet 22. juli 2011, først plassert på lager, og er nå under restaurering.

