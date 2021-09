254 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 303 smittede per dag i hovedstaden. Over halvparten av de vel 4.000 smittede de siste par ukene er under 20 år gamle.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Smittetallene er fortsatt høyest i Grorud bydel. Her er det et smittetrykk på 888 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Stovner med henholdsvis 812 og 780.

Tallene er lavest i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Grünerløkka.

Til sammen er nå 51.244 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Det utgjør en andel av befolkningen på vel 7 prosent. Det er dobbelt så høyt som andelen smittede i hele Norge, som ligger på om lag 3,5 prosent.

Det siste døgnet er det registrert 799 koronasmittede i Norge. Det er 170 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 737 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.104

Onsdag var 113 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks færre enn dagen før.

32 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 18 på respirator. Det er tre færre på intensiv og tre færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

