Skal han bli eller gå hvis Støre ringer? Derfor er Raymond i regjering et dilemma, mener ekspert

Utenriksminister? Eller en annen statsrådpost? Eller fortsette som byrådsleder og få Ap til å vokse i Oslo? Spekulasjonene rundt Raymond Johansens politiske framtid er mange i disse dager.

– Det kan godt være at Raymond Johansen dukker opp i forbindelse med en statsrådspost for han står sterkt i Arbeiderpartiet.

Det sier Bernt Aardal, en av Norges fremste valgforskere og professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Samtidig er hans posisjon som byrådsleder i Oslo både svært viktig og krevende. Det er Norges største by og det som skjer i Oslo framover vil få rikspolitisk betydning, sier Aardal.

– Det har vært røster etter valget som har kritisert mediene for være for Oslo-fokusert, så det er mange saker og aspekter son direkte og indirekte kommer til å berøre Oslo.

Spenningene

Aardal mener også at Frps mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg, som ble støttet av Rødt og fikk flertall i bystyret – og senere førte til at Raymond Johansen gikk av sammen med byrådet for så å komme tilbake, viser spenningene i Oslo-politikken:

– Rødt har vist seg sterke i dette valget, og kommer ikke til å ha mindre selvtillit i Oslo framover. Den parlamentariske situasjonen i hovedstaden vil være krevende framover, og det er ikke mer enn to år til neste valg, fremholder Aardal og forsetter:

– Resultatet i Oslo er særs dårlig for Ap. Partiet har gått tilbake i stortingsvalget når vi sammenligner med 2017-valget, og fikk sitt dårligste resultat siden 2001. Så tilbakegangen er markant.

– Dermed handler det om å gjenreise Aps posisjon i hovedstaden. Der har Raymond Johansen vist seg som en sterk og populær leder. Det vil ikke være lett for noen andre å overta denne jobben etter han, sier Bernt Aardal til Dagsavisen.

Erfaringen

Aardal mener Raymond Johansens fortid som statssekretær med bred erfaring, også kan borge for at Gahr Støre gjerne skulle hatt han med på regjeringslaget.

Men hvorvidt Raymond Johansen går inn i Støres regjering handler om ulike hensyn som må balanseres opp mot hverandre, mener valgforskeren:

– Det å ta Aps sittende byrådsleder ut av Oslo og inn i regjering, må avveies opp mot behovet for å ha han som en sterk politisk leder i hovedstaden og Aps behov for å vinne tilbake velgere de har tapt de siste årene, mener Aardal.

– Hvilke vurderinger regner du med at statsminister Jonas Gahr Støre gjør i denne sammenheng?

– Han tenker helt sikkert helhetlig. Støre er partileder og vil selvsagt lytte til ulike argumenter. Ingen har en fasit på dette.

– Det er absolutt naturlig å tenke seg at Raymond og Jonas har samtaler om disse tingene. Utvilsomt, mener professor emeritus Bernt Aardal.

– Hvilke konsekvenser tenker du at det vil ha om han skulle forlate rollen som byrådsleder i Oslo?

– Det betyr ikke annet enn at byrådet vil få en ny leder, men det kan nok utløse diskusjoner og maktkamp mellom samarbeidspartiene, sier valgnestoren.

– Raymond Johansen er på en måte byens statsminister. Så hvis han skulle forsvinne er det viktig. Det er hans byregjering som sitter med ansvaret i hovedstaden. Hans rolle er noe helt annet enn ordførerens, påpeker Bernt Aardal.

Det er ikke bare knyttet spenning til hvorvidt Raymond Johansen fortsetter som byrådsleder. En ny Støre-regjering betyr flere endringer i Rådhuset. Frode Jacobsen er i dag Aps gruppeleder og leder av finansutvalget i bystyret.

Årsaken til at Frode Jacobsen rykker opp til stortingsplass, er at nummer en på Aps liste, Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister, og vil dermed ikke ta sete i Stortinget. Også nummer tre på Aps liste, varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) skifter beite, og dermed må byen også skaffe seg en ny varaordfører.

Gruppeleder

Selv om Jacobsen falt utenfor fast stortingsplass etter valget, flytter han med all sannsynlighet arbeidsplass fra Rådhuset til Stortinget. Det betyr omrokkeringer internt og i bystyret.

Han sitter også i bystyregruppas interne valgkomité.

– Det er valgkomiteen som skal innstille til bystyregruppa på gruppeleder, ny leder av finansutvalget og varaordfører, sier Jacobsen til Dagsavisen.

– Det ligger i kortene at Ap fortsatt vil ha lederen i finansutvalget, sier Ap-politikeren.

Selv om Frode Jacobsen nå vil møte fast på Stortinget som vara for Jonas Gahr Støre, kan han i prinsippet fortsette i bystyret.

– Men det er tradisjon i Ap for å søke fritak fra bystyret når man blir valgt inn på Stortinget, sier han.

Kamzy Gunaratnam var nummer tre på Aps nominasjonsliste for Oslo, og var sikret fast stortingsplass.

Derfor må det også velges ny varaordfører.

– Dette er en rolle som Ap fortsatt ønsker, sier Jacobsen, og legger til at det også er Arbeiderpartiets bystyregruppe som i praksis velger denne.

Kjernesaker

Jacobsen ønsker ikke å nevne navn verken som ny varaordfører, gruppeleder eller leder for finansutvalget. Tidligere er det spekulert i navn som Aps Andreas Halse, Abdullah Alsabeegh, Line Oma og Jon Reidar Øyen. Men det er også mulig å se for seg at byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen og byråd for næring, Victoria Marie Evensen kan være aktuelle for å gå tilbake til posisjoner i bystyret fra byrådet, enten som varaordfører eller leder for finansutvalget.

Til syvende og sist er det bystyret som avgjør hvem som blir varaordfører og ny leder i finansutvalget.

Som en av landets øverste folkevalgte ønsker Frode Jacobsen å være en stortingsrepresentant for Oslo.

– Jeg vil være en tydelig stemme for Oslo, og vil jobbe for å få gjennomslag for våre saker, enten det gjelder ny T-banetunnel, og til rus og kriminalitet, sier Jacobsen.

