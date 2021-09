311 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 406 smittede per dag.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Smittetallene er høyest i Grorud bydel. Her er det et smittetrykk på 1.187 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Søndre Nordstrand og Stovner bydel med henholdsvis 1.032 og 997. Tallene er lavest i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Grünerløkka.

Til sammen er 49.668 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 969 koronasmittede i Norge. Det er 577 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.104 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.415, så trenden er synkende.

Onsdag var 106 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før.

35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 19 på respirator. Det er to færre på intensiv og like mange på respirator som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til torsdag var det utført 7,5 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 179.450 personer testet positivt.

Til nå har 3.994.375 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.485.843 personer har fått andre dose.

Til sammen er 841 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 19 dødsfall i Norge.

