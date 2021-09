Politiet etterlyser vitne som kan ha filmet skyteepisode i Oslo

Politiet ønsker å komme i kontakt med et mulig vitne i forbindelse med at to personer ble skutt på T-banen mellom Godlia og Skøyenåsen den 15. august. Det aktuelle vitnet oppholdt seg på Godlia T-banestasjon i vestgående retning, og politiet vil vite om vedkommende kan ha filmet deler av hendelsesforløpet med mobiltelefon. (Politiet/NTB)