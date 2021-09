Melder om store mengder ulovlig overtid på teststasjonene: – Vi fikk ikke tid til å spise lunsj eller gå på do

Da testarbeider og tillitsvalgte i Fagforbundet på Bryn Drop-in teststasjon i Oslo, Sainab Jama, kom tilbake til jobb etter sommerferien, ble hun svært overrasket. Køene var lange og Jama anslår at de som regel var fire eller fem ansatte som skulle teste mellom 1000-1500 innbyggere daglig.

– Vi fikk ikke tid til å ta pauser for å spise lunsj eller gå på do. Mange av dem som jobbet på teststasjonene før ferien hadde sluttet fordi de hadde fått beskjed om at de ikke fikk kontrakten sin. De var usikre på om de kunne betale regningene sine, når de ikke visste om det ble mer jobb på teststasjonene. Derfor sluttet mange og fikk seg jobb andre steder, sier Jama.

Hun er tillitsvalgt for de ansatte på alle de fire kommunale teststasjonene. Nå har de tid til å ta pauser, men det er fordi de fleste nå jobber doble skift – ofte opp mot 70 timers uker fra mandag til søndag.

– Vi jobber nå enten planlagt overtid, så kveldsvakta kan få ta spisepause og gå på do, eller doble skift, så vi er nok folk til at ansatte kan ta pauser, sier Jama.

Stor overtidskartlegging

Flere ganger har Fagforbundet kontaktet Helseetaten og bedt om kartlegging og tiltak for å redusere ulovlig bruk av overtid og merarbeid, ifølge Helseetatens hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Stig Berntsen. Da de ikke fikk svar kartla de bruken av overtid blant sine medlemmer selv. Ifølge Berntsen dreier det seg om 2000 timer overtid bare i august måned, og ca. 1650 timer merarbeid.

– Overtidsbruken er helt vanvittig. Dette er sprengjobbing som gjør folk syke. Ikke er det lov, og ikke er det sunt, sier Berntsen, og legger til:

– Vi har kartlagt for mange doble skift, for mange dager i strekk, og planlagt overtid ut september. Overtid er noe arbeidsgiver kan pålegge i prekære situasjoner fordi det ikke ville vært mulig å planlegge. Dette er planlagt overtid, noe det er lovforbud mot, og det ville vært billigere å ha mange ansatte på jobb i rolige perioder framfor å betale dobbelt.

Mengden merarbeid, som vil si når ansatte jobber utover stillingsprosenten sin, men ikke utover lovens grenser for overtid, bekymrer Berntsen av to grunner.

– Når folk jobber utover det de har arbeidskontrakt på, har det noe å si for hva slags rettigheter de har hvis de blir syke. Det bidrar til økonomisk usikkerhet for den ansatte som ikke vet når eller hvor mye de skal jobbe, og det viser at Helseetaten ikke har bygd opp den beredskapen de trenger, sier han.

Ifølge Berntsen kan så mye overarbeid føre til at folk gjør feil på teststasjonene. Han forteller også at flere er blitt sykemeldt av arbeidsforholdene, men at de ikke tør å oppgi arbeidssted som årsak til sykemeldingen.

Dagsavisen har kontaktet Helseetaten med flere spørsmål rundt kritikken fra Fagforbundet. De har foreløpig ikke besvart spørsmålene.

Krøll med hurtigtester

Sainab Jama har sett at flere som er ansatt i helgestillinger på 21,13 prosent blir bedt om å jobbe i hverdagene ukentlig.

– Det viser jo at det er et behov for dem. Jeg synes hovedtillitsvalgte i Fagforbundet har vært veldig flinke til å spørre dem som blir bedt om å jobbe mer, om de vil jobbe 100 %. Flere har fått nå fått heltidsstillinger, takket være Fagforbundet, sier Jama.

Da hurtigtestene ble tatt i bruk, fordi det i planleggingen ikke ble tatt høyde for at man måtte vente i minimum 15. minutter fra prøvetaking til prøven var ferdig analysert, ifølge Jama.

– Det førte til at mange måtte sitte til elleve og halv tolv, fordi det ble så mye ekstra tid som gikk med til å vente 15. minutter mellom hver test. Nå har vi sluttet å utføre hurtigtester en halvtime før vi stenger.

I tillegg er ikke datasystemet tilpasset at så mange er pålogget samtidig, og systemet er derfor veldig treigt, ifølge Jama.

– Folk blir sure fordi de må vente lenge på at datasystemet vårt jobber. Det gjør situasjonen ekstra stressende, sier hun.

Det har til tider vært tungt å jobbe i førstelinja under pandemien, forteller Jama. Hun har vært mye bekymra for å bli smitta, og har truffet få venner og bekjente. Familien i utlandet har hun ikke besøkt siden pandemien brøt ut. Nå håper hun at Helseetaten ansetter flere testarbeidere, så de slipper å jobbe så mye overtid som de har gjort fram til nå.

– Min kontrakt går ut i slutten av denne måneden, og da skal jeg tilbake til min vanlige jobb i hjemmesykepleien. Jeg har vært veldig sliten i flere måneder nå, så selv om det har vært meningsfylt å kunne bidra, må jeg innrømme at jeg gleder meg.

Kaller inn etatsdirektøren

Helse- og sosialutvalget i bystyret har kalt inn etatsdirektøren i Helseetaten til torsdagens møte. Direktøren skal orientere om «Kommunens arbeid med covid-19, herunder at det er så store køer på teststasjonene nå, den store smitteøkningen og mulige arbeidsmiljølov-brudd» ifølge møteinnkallingen.

– Vi har bedt etatsdirektøren møte i helse- og sosialutvalgsmøte for å redegjøre for testkapasiteten og mulige brudd på arbeidsmiljøloven, sier medlem av utvalget, Maren Rismyhr (R).

De ble kontakt av Fagforbundet, og har sett over forbundets egne kartlegging av overtid og merarbeid.

– Du blir helt forskrekka når du ser all den bruken av overtid og merarbeid. Det er ulovlig, og det er kommunalt ansatte. Vi har et byråd som sier mye i byrådserklæringen om at det skal være orden på arbeidslivet og heltidskultur. Her ser vi det motsatte. Arbeidsgiver har nå plikt til å gå inn i denne situasjonen og rydde opp.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) er ansvarlig for Helseetaten.

- Min erfaring er at byråden ofte ikke kjenner til alt som skjer i underliggende etater. Vi har ikke fått helt klare svar tidligere, men vi får se hva de sier i helse- og sosialutvalgs møtet i dag. Dette er byrådens ansvar. Hvis det er så ille som det nå ser ut til å være, mener Rødt byråden må gripe inn og gjøre noe med det.

– Kommer dere til å følge opp dette videre?

– Ja, vi må følge opp. Vi er også kritiske til at de bygger ned den kommunale testkapasiteten, samtidig som de private tar en større del av arbeidet. Det har vært et veldig stort press på teststasjonene, og jeg har snakket med folk som er så syke at de ikke orker å stå i de lange køene. Da skjønner du jo at de som har råd til det går til de private. Dette har vært et veldig dårlig system som har skapt klasseskiller. Det må ansettes flere folk, og stillinger må oppjusteres, for kommunen må ha en beredskap som tar toppene.

