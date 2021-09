Kommunen gir seg: Gir full erstatning og beklagelse til varsleren Siv Presthus

– Oslo kommune tok kontakt med min advokat i går kveld. Jeg og min advokat har sittet i møte med dem i hele dag, og det har endt med full seier til meg. Jeg har fått full erstatning og oppreising, og jeg har også fått en beklagelse fra Utdanningsetaten og Oslo kommune, sier Siv Presthus, tidligere spesialpedagog ved Ammerud skole til Dagsavisen.

Mandag startet saken i Oslo tingrett mellom den tidligere læreren og varsleren Siv Presthus og Oslo kommune. Presthus varslet om sin tidligere arbeidsgiver og mente seg blant annet utsatt for mobbing og trakassering. Du kan lese hele Presthus’ historie i denne artikkelen.

– Nå er jeg veldig glad og lettet. Jeg håper dette vil gjøre at varslerne som kommer etter meg får det lettere. Det er umenneskelig tøft å stå i denne prosessen. Nå står ikke telefonen stille, det renner inn meldinger fra lærere i hele Norge, både kjente og ukjente, som takker meg for å ha klart å stå i denne kampen. Dette er en seier for hele lærerstanden, sier hun.

Kjempet i 5 år

Hun tror det som kom fram i retten denne uka er årsaken til at kommunen tok initiativ til et forlik.

– Jeg tror de våknet og så sannheten og hva som var årsaken til at så mange ansatte på Ammerud skole som ble totalt ødelagt. Jeg vitnet på tirsdag, og flere av mine tidligere kollegaer vitnet onsdag. En etter en knakk vi sammen i retten, sier Presthus.

Hun håper at hennes sak vil føre til at varslere i Osloskolen og Oslo kommune fra nå av vil bli tatt på alvor..

– Jeg håper vi nå ser en endring i Osloskolen. At man faktisk begynner å ta varslere på alvor. Jeg har kjempet og bedt om hjelp i 5 år uten å få hjelp. Men jeg opplever både etaten og kommunen som ydmyke i dag, sier Presthus.

– Krevende

Kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsetaten skriver følgende i en e-post til Dagsavisen:

«Oslo kommune har inngått forlik med Siv Presthus, tidligere ansatt på Ammerud skole i Oslo. Dermed er rettsprosessen avsluttet.

– Vi er glade for at vi kunne komme til enighet i denne saken. Dette har vært svært krevende for alle involverte og har preget Ammerud skole i flere år, sier Brynhild Farbrot, divisjonsdirektør for grunnskole.

Presthus er tidligere ansatt ved Ammerud skole i Oslo, og gikk til sak mot kommunen. Rettsprosessen startet mandag 6. september, og er nå avsluttet».

Dagsavisen har vært i kontakt med etaten som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Saken oppdateres.