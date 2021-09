Oslo-helsebyråd mener tidligere massetesting i skolen kunne bremset smitteøkning

Rundt 80.000 hurtigtester skal benyttes ukentlig i tiden fremover i Oslo-skolene. En slik systematisk massetesting har blitt benyttet i flere land for å gjenåpne samfunnet, samt å muliggjøre fysisk tilstedeværelse i skolene så mye som mulig.

Helsebyråden sier til TV 2 at han er glad for at dette nå er i gang, men peker på at man burde satt i gang massetesting tidligere.

– Det var umulig for kommunene å starte dette tidligere fordi vi ikke har hatt utstyret og testene vi trenger. Når man ser i etterpåklokskapens navn, så burde nok regjeringen kjørt ut massetester tidligere, slik at kommunene kunne startet dette tidligere, sier Steen.

Mandag var det registrert 365 nye smittetilfeller i Oslo, de fleste av dem i aldersgruppen 10–19 år. Tirsdag var antallet smittede siste døgn 418. Steen mener at en tidligere massetesting ville bidratt til å få kontroll på smitteutviklingen i skolene på et tidligere tidspunkt.

– Dermed kunne vi isolert også de smittede, og smittetallene kunne vært lavere, sier Steen.

Alle elever i Oslo-skolen skal etter planen teste seg fast og regelmessig, to ganger i uka. Skolene velger om elevene tester seg på skolen eller hjemme. Testen er frivillig, men elevene oppfordres til å ta den.

