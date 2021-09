Lockerbie-etterlatt tapte søksmål mot Oslo kommune

Sønnen var seks år gammel da moren døde i bombeangrepet mot et Pan Am-fly over den skotske byen Lockerbie i 1988 og er siden da tildelt over 20 millioner kroner, skriver Rett24.

Oslo kommune oppnevnte guttens stefar som verge, og det var han som håndterte midlene.

[ Britney Spears fri fra farens formynderskap ]

Pengene ble innbetalt til en konto i Sveits og gikk dermed under radaren til norske myndigheter. Sønnen anmeldte i 2018 den tidligere stefaren for bedrageri og underslag og fikk gjennom byfogden arrest i verdier for 26 millioner kroner.

Det ble inngått forlik, og stefaren overførte verdier for omkring 16 millioner kroner til stesønnen.

Saken fortsetter under videoen

Sønnen saksøker nå Oslo kommune for å få dekket fem millioner kroner av mellomlegget. Han mener Overformynderiet sviktet ved ikke å følge stefarens håndtering av midlene. Borgarting lagmannsrett kommer imidlertid, i likhet med tingretten, til at det ikke er grunnlag for å konstatere uaktsomhet hos kommunen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen