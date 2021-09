Skoleungdom i Oslo i full gang med å koronateste seg selv

Målet er at alle elevene skal teste seg to ganger i uka, på mandager og torsdager. På den måten vil Oslo-skolen unngå at mange må i karantene.

– Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig normal hverdag. Massetesting er viktig for å få til det, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo.

[ Massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo ]

20.000 elever i videregående og 20.000 på ungdomstrinnet i kommunen skal teste seg.

Til sammen er det sendt ut flere millioner hurtigtester til kommuner landet rundt til bruk i skolene.

