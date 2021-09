Ny smitterekord i Oslo – kommunen ber helsemyndighetene om råd

677 nye registrerte smittede er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien. Tallet for tirsdagen er 305 høyere enn det var for mandagen. Snittet for den siste uka er 341 smittende per døgn, mens snittet for de siste to ukene ligger på 239.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen sier til NTB at det ikke er noen tvil om at smittesituasjonen nå er krevende for foreldre, elever og skoler.

– Det er den også for Oslo kommune. Vi har ikke hatt så mange smittetilfeller i løpet av pandemien som vi har nå, sier Johansen.

Han sier smitten har steget mer etter skolestart enn analysene til de nasjonale myndighetene tilsa, og nå er så høy at Oslo og en rekke andre kommuner forrige uke ba om endringer i de nasjonale kravene til hvordan kommunene skal teste skoleelever og spore koronasmitten.

Ba om råd

– Det fikk vi, og derfor går vi denne uken og neste over fra å gjennomføre smittesporing og testing av alle nærkontakter i skolene, til å innføre regelmessig hurtigtesting av alle elever. Dette vil gi bedre løpende oversikt og kontroll over smittesituasjonen. I tillegg fortsetter arbeidet med smittesporing i husstandene med uforminsket styrke, sier byrådslederen.

Johansen sier de følger situasjonen tett, og har løpende dialog med nasjonale helsemyndigheter.

– Vi ba tirsdag om råd fra de nasjonale helsemyndighetene om vi bør sette inn flere tiltak. Vi vil vurdere rådene så snart vi får dem.

– Det viktigste fremover vil nok uansett ikke være tiltak, men å fortsette fullvaksineringen av de over 18 år, og begynne vaksineringen av 16- og 17-åringer. I tillegg trenger vi en snarlig avklaring om vaksinering av de som er mellom 12 og 15 år, sier Johansen.

Høyest i Nordre Aker

Smittetallene i Oslo er høyest i bydelen Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 876 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 63 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Alna med 791 og Søndre Nordstrand med 756.

Bydelen Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 417 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 41 nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 43.675 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10–19 år, der det er registrert 1.780 smittede. Så følger gruppa 20–29 år, med 741.

Det siste døgnet er det registrert 1.796 koronasmittede i Norge, ifølge MSIS. Dette er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

Den forrige toppnoteringen var 1.552 nye smittede og kom fredag i forrige uke.

Ifølge MSIS-oversikten til Folkehelseinstituttet ved midnatt natt til onsdag er 160.174 nordmenn bekreftet smittet, og økningen det siste døgnet oppgis å være 1.796.

89 innlagt

Tirsdag var 89 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på ti pasienter fra dagen før. Elleve av pasientene får respiratorbehandling, og 22 ligger på intensivavdeling. Tallet på innlagte er det høyeste siden 26. mai, ifølge oversikten.

Om kort tid kan vi være oppe i et tresifret antall sykehusinnleggelser på grunn av korona, tror assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Det store spørsmålet er hvor mange alvorlige sykdomstilfeller vi får når smitten øker slik som nå. Jeg tror vi vil få et tresifret antall inneliggende pasienter om ikke så lenge, mer enn hundre som ligger inne samtidig, sa Nakstad til NTB tirsdag

– Men jeg håper at vi ikke når de samme nivåene som i vinter da vi hadde den tredje smittebølgen, føyde han til.

Fått konsekvenser

De høye smittetallene den siste tiden har fått konsekvenser for gjenåpningsplanen.

– Foreløpig har man satt gjenåpningen på pause for å kunne gjennomføre mer vaksinering, og regjeringen vil ta stilling til dette i en helhet i tiden framover, sa Nakstad.

Til sammen er 814 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

Til nå har 3.856.128 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.042.690 personer har fått andre dose.

