Skole i Oslo går til rødt nivå – Utdanningsforbundet ber kommunen ta grep

Av Kenneth Kandolf Haug

Hjemmeundervisning på Teams gjelder fra mandag til og med fredag, skriver Granstangen skole.

I meldingen står det også at hele 8. og 10. trinn er i karantene. Det gjelder også to av fire klasser på 9. trinn.

Granstangen skole ligger på Furuset i bydel Stovner og har om lag 400 elever.

På rødt nivå heter det at skolene skal vurdere digital undervisning. Granstangen har altså gått over til digital undervisning for hele skolen.

Fortvilelse

Når elevene eventuelt kommer tilbake, skal kohortene bestå av halve klasser og ha faste klasserom.

– Vi håper vi kan drive som normalt igjen fra 6. september, skriver rektor Christina Solheim i en SMS til NTB.

Skolen stengte også all fysisk undervisning i november 2020.

Det er en rekke skoleklasser i Oslo som er satt i karantene, særlig på videregående trinn. Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo forteller om lærere, elever og ledere som er fortvilet over situasjonen.

– Det er jo helt åpenbart at det nå er en kaotisk situasjon, sier hun.

Vil ikke ha gult nivå

Utdanningsforbundet ber likevel ikke om at Oslo kommune flytter skoler og barnehager på gult nivå, fordi det vil generere veldig mye ekstraarbeid for lærere og ledere.

– Det viktige er at det legges opp til stor fleksibilitet og handlingsrom for hver enkelt skole, sier Skjefstad Andersen.

Hun ber også om at kommunen tar mer ansvar for smittesporingen. De siste dagene og ukene har rektorene ofte måttet ta ansvar dersom bydelsoverlegen ikke har kapasitet til å smittespore for en hel klasse.

– Det er mange lærere som er redde, og usikre på hvordan de skal forstå karantenereglene. Vi har også forståelse for meldingene vi får fra elevene. De trodde de gikk tilbake til grønt nivå, og nå opplever de at de er blitt sendt tilbake til skoler som ikke er trygge, sier Skjefstad Andersen.

