Venter du fortsatt på SMS om dose to? Slik ligger Oslo kommune an med vaksineringen

Noen får SMS, mens andre tar kontakt med bydelen eller logger seg inn i Helseboka og får framskyndet time for dose to med koronavaksine der. Før helgen skrev Aftenposten om forvirringen rundt dose to-vaksineringen i Oslo. Det har vært, og er store variasjoner mellom bydelene, og innad i bydelene når det kommer til hvem som får SMS-innkalling med enten mulighet til å booke time for dose to, eller beskjed om at denne er framskyndet.

Dagsavisen har spurt Helseetaten om hvordan Oslo kommune nå ligger an. Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, forteller at det er bydelene selv som har oversikt over sine timebøker og at de styrer innkallingen.

–Det oppfordres til å sjekke bydelens nettsider for fremdriften der, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Innen valgdagen

11. august uttalte helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), at de hadde som mål å få dose to til alle over 18 år før valgdagen 13. september. På spørsmål om hvor stor sannsynligheten er for at alle får framskyndet vaksinetimen sin før den tid, svarer Lindboe:

–Vi har nok vaksiner og kapasitet til å bli ferdig med vaksineringen av dose to i løpet av uke 37.

Det vil si at kommunen nå har muligheten til å bli ferdig innen utgangen av uka som begynner med valgdagen.

–Alle som har mulighet til det, i henhold til minimumsintervallene som er definert fra FHI, vil kunne få tilbudet. Det er derimot ikke alle som sier ja til å få fremskyndet timen sin, og dette sammen med oppstart av vaksinering for aldersgruppen 16-17 åringer og studenter gjør at vi ikke kan sette en dato på når vi er ferdig, presiserer Lindboe.

Ut fra den siste rapporten fra kommunen fra 24. august, har disse bydelene størst andel som mangler dose to:

Bydel Grünerløkka (37 prosent)

Bydel Gamle Oslo ( 36 prosent)

Bydel Sagene (35 prosent)

Bydel St. Hanshaugen (33 prosent)

Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har færrest og ligger på 16 prosent. I gjennomsnitt var det per 24. august 27 prosent som manglet dose to i Oslo. Det påpekes at de som regnes som fullvaksinerte både er personer med to doser, og personer som har hatt påvist korona og en dose.

– Bydelene som trekkes frem er de med høy andel unge i sin befolkning. De vaksinerte mange i de siste ukene før sommerferien da vi i hovedsak gjorde oss ferdig med dose én. Derfor er det helt naturlig at de bruker de neste ukene på å vaksinere dose to, kommenterer Lindboe, som også forteller at av de som regnes som ferdigvaksinerte er det cirka fem prosent som har hatt påvist korona og dermed kun har fått én dose. De resterende 95 prosent har fått to doser.

Kontakte bydelen

Til Aftenposten sa Helseetaten forrige uke at de oppfordrer folk til å vente med å fremskynde timen før man blir kontaktet via SMS eller telefon. Nå sier vaksinelederen dette:

– Bydelen velger å sende SMS til innbyggere på utvalgte dager, slik at de som har timer nærmest i tid får først tilbud om å endre timen sin i timeboka. Er det ledige timer og bydelene har åpnet timebøkene, kan den enkelte innbygger endre sin vaksinetime hvis den ledige timen er i henhold til det anbefalte minimumsintervallet på seks uker, uten at bydelen har sendt ut SMS om dette. Hvis du har endret timen på eget initiativ er det den nye timen din som blir gjeldende. Ved behov for mer informasjon må bydelen kontaktes direkte.

– Hvorfor er det fortsatt stor variasjon mellom hvem som får fremskyndet time, eller tilbud om dette blant de ulike bydelene, og innad i bydelene?

– Det kommer an på hvor mange dose to som skal settes, hvor langt bydelen har kommet i vaksineringen og hvor mange som takker ja til å fremskynde timene. Alderssammensetningen i bydelen spiller også en rolle. En bydel med mange yngre vil fortsatt ha mange som er satt opp til dose to og derav lite fleksibilitet for å endre, mens bydeler med flere eldre innbyggere vil ha mer luft i timebøkene og større muligheter for å fremskynde dose to.