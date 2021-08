Disse demonstrerer rundt i Oslo denne uka: — Moralsk forkastelig å fortsette satsing i oljeindustrien.

–Vi demonstrerer for en levelig fremtid. At vi skal unngå klimakollaps. Vi har visst i 30 år at den globale oppvarmingen skyldes fossilt brennstoff. Likevel fortsetter politikerne på Stortinget å subsidiere oljeindustrien, og ikke minst leting etter ny olje. Det er helt absurd.

Talsperson for Extinction Rebellion Norge, Dag Kolstø, har møtt opp til demonstrasjonen som Dagsavisen besøker tirsdag. Den ene av flere som finner sted i Oslo samme dag. Han har med seg en sønn på to år, med trehjulssykkel og barnevogn. Det skal utøves sivil ulydighet, i form av dans, sang og lenker av liggende mennesker. Midt i ett av Oslos knutepunkter.

– Bryter med all fornuft

– Vi skal da lete etter olje som vi skal utvinne om 10 år, åpne plattformer og deretter fortsette i 50-60 år, som med Johan Sverdrup-feltet, fortsetter Kolstø.

Johan Sverdrup-feltet ligger i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger, og ble oppdaget i 2010. Utvinningen av olje og gass på anlegget begynte i 2019 og har som plan å fortsette i 40 år framover.

– Det bryter med all fysikk, all fornuft. Det er helt umoralsk. Vi ofrer livsgrunnlaget for våre barn. For alle unge mennesker. Vi kommer til å oppleve sult, nød, krig. Dette er det vi ofrer for å drive med midlertidig virksomhet. Vi skal ha midlertidig økonomisk vekst. Er vi virkelig så viet til olje og gass at vi vil binde oss selv til masten, og kjøre ned med Titanic?

— Vi driver med selvoppofring

Mandag tok de seg inn i Klima- og miljødepartementet, og totalt 33 personer fikk forelegg, ifølge NTB. Mange lurer kanskje på hvem de er? Extinction Rebellion er en internasjonal borgerrettighetsbevegelse som kjemper for klimahandling i 78 land. Med fredelig sivil ulydighet som metode.

– Vi forstyrrer, men bruker bare fredelige midler. Også motsier vi politiets ordre, sånn som vi er vitne til nå. Som resultat av det blir man eventuelt også tatt med til politistasjonen og siktet for brudd på politiloven og ordensforstyrrelse. Vi driver med selvoppofring, og det kommer vi til å bruke mot en rekke institusjoner denne uken, sier Kolstø. Han forklarer hvorfor de gjør som de gjør:

– Miljøbevegelsen har gjort det aller meste som kan tenkes. Kronikker, marsjere, opprop, fredelige og lovlige demonstrasjoner. Dette er jo også en fredelig demonstrasjon, for all del. Men alle disse forsøkene har jo ikke vunnet frem. Derfor tyr vi til sivil ulydighet.

Kolstø peker på tre krav for denne aksjonsuka:

– Stanse oljeleting øyeblikkelig, sette en sluttdato for olje og gass innen 2025, og omstille økonomien til å møte våre menneskelige- og samfunnsbehov innenfor naturens bæreevne.

Klokken bikker 12:40, og fristen fra politiets innsatsleder er nådd. To av politiets minibusser blir geleidet både under og over politiets sperrebånd.

– De som ikke nå etterkommer pålegg om å fjerne seg, vil bli arrestert, får vi høre.

Nærmere en halv million i forelegg

Hvert av foreleggene klimaaksjonistene fikk, er på 13.000 kroner. Totalt dermed 429.000 kroner for de første dagene av en hel uke med planlagte aksjoner. Og det er all grunn til å tro at antallet forelegg vil øke.

– I forbindelse med aksjonene vi hadde for et år siden, ble vi ilagt bøter for til sammen i overkant av 1 million kroner, og aksjonene vi holder på med nå, er mye større enn da. Vi er fortsatt bare på tirsdag, sier Christian Hansson, også talsperson for Extinction Rebellion, til NTB.

Hansson forklarer at aksjonistene er ansvarlige for sine egne forelegg, og at de selv velger om de vil vedta dem eller ikke.

— Extinction Rebellion i Norge, Sverige og Danmark har likevel drevet innsamling via sosiale medier og nettsidene våre til en solidaritetskasse, og vi skal ta fra den så langt kassen rekker. Aksjonistene kan likevel ikke vente å få dekket hele forelegget, sier Hansson.

