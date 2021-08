314 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 130 smittede per dag i Oslo.

83 prosent av de vel 2.000 smittede i Oslo de siste to ukene er under 40 år.

Smittetallene stiger over hele Oslo, men er høyest i Alna bydel. Der er smittetrykket på 494 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Stovner med 471 og Søndre Nordstrand med 391.

Tallene er lavest i bydelene Ullern og Nordstrand med henholdsvis 176 og 181.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 1.093 nye koronasmittede i Norge. Det er 346 flere enn samme dag i forrige uke. Til sammen har antall smittede i Norge nå passert 150.000.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 723 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 537.

I alt har nå 150.825 personer testet positivt for korona i Norge.

Det høyeste smittetallet på et døgn under pandemien ble registrert 22. mars i år da FHI rapporterte om 1.107 nye koronasmittede. Samme dag var 266 koronapasienter innlagt på sykehus.

Tirsdag var bare 52 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var én mindre enn dagen før.

Til sammen er 811 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

