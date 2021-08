Jan Bøhler tar kraftig oppgjør med Ap i ny bok

«Historien om Arbeiderpartiet er en historie full av personkonflikter. Den stadige uroen har gang på gang tatt oppmerksomhet bort fra selve politikken. Jeg fikk selv oppleve ekstremversjonen av dette i løpet av formiddagstimene 1. oktober i fjor, da nyheten om at jeg hadde meldt meg inn i Senterpartiet ble kjent», skriver Bøhler i den nye boka.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er medforfatter til utgivelsen.

Bøhler viser i boka til at flere Ap-kollegaer i sosiale medier kalte ham en «jævla sviker».

«Jeg hadde nok regna med reaksjoner i slike retninger, bare ikke med en så krass ordlyd. Og noen takk for 36 års døgnet rundt-innsats for partiet, eller for valgresultatene jeg hadde bidratt til på østkanten og i Groruddalen, mottok jeg i hvert fall ikke», skriver han.

Ifølge Bøhler blir «Partiet, med stor P, fort en hellig ku» i Ap. Partiet preges ifølge ham av en fraksjonerings- og posisjoneringskultur, med lite kontakt med grasrota.

