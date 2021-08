Bøhler om ny bok: - Har ikke behov for noe oppgjør med Ap

«Jeg hadde nok regna med reaksjoner i slike retninger, bare ikke med en så krass ordlyd. Og noen takk for 36 års døgnet rundt-innsats for partiet, eller for valgresultatene jeg hadde bidratt til på østkanten og i Groruddalen, mottok jeg i hvert fall ikke.»

Dette skriver Jan Bøhler i boka han har skrevet sammen med Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum. Bøhler går inn på dette i kapittelet som har fått navnet «Jævla sviker», som var blant reaksjonene som kom i sosiale medier etter at det ble kjent at den markante Ap-profilen bytta parti. I boka «Nær folk» som ble lagt fram på en pressekonferanse mandag, framhever Bøhler at det er sakene som er drivkraften hans.

Han beskriver et Ap som et parti der personkonflikter og uro tar søkelyset vekk fra politikken. I boka viser han til Trygve Slagsvold Vedum som har sagt til Bøhler at det er sakene som er viktigst, og at et parti aldri må bli et mål i seg selv.

Mange venner

«I Ap er det dessverre noen som ikke har en sånn forståelse. Da blir Partiet med stor P, fort en hellig ku,» skriver den tidligere Ap-politikeren om sitt gamle parti. Bøhler understreker imidlertid at han ikke har noe behov for å gå i klinsj med tidligere partikolleger når Dagsavisen møter ham.

– Jeg synes jo det var synd at de reaksjonene som var sånn sterke ord som «sviker» og sånt overskygga bildet da. For som jeg skriver i boka, så var det jo mange som tok meg på alvor når jeg sa jeg ville skilles som venner, sier Bøhler, som forteller at han har fått mer og mer kontakt med mange han har kjent i Ap det siste året.

– Jeg føler de tingene har roa seg. Jeg har mange gode venner, sier han.

– Har du behov for å ta et oppgjør med Ap?

– Jeg har ikke noe behov for å ta noe oppgjør med Ap. Jeg vil som sagt skilles som venner. Det jeg forklarer i boka er ting som ligger tilbake som jeg vil forklare, sier han.

Jan Bøhler lanserte boka han har skrevet med Trygve Slagsvold Vedum nøyaktig tre uker før valget. (Tobias Mandt)





Dårlige målinger

Boka til Bøhler og Vedum kommer etter noen dager med dårligere målinger for Senterpartiet enn på lenge. Flere spekulerer i om Senterpartiets fall kan resultere i at det ikke blir regjeringsskifte. Og mens Senterpartiet faller, fosser miljøpartiene fram på de seneste målingene, etter FNs klimarapport dreide valgkampen mer mot klimapolitikk.

– Har Sp tapt noe på dette, tror du?

– Jeg tror at det er klart at det som er dagsorden i valgkampen påvirker noe. Så er det et spørsmål om å få fram at vi har en god klimaprofil og at vi jobber for eksempel for kollektivtrafikken i Oslo og den rensingen på Klemetsrud-anlegget (CO₂-rensing, journ.anm.), og så videre. De veldig store grepene har vi stort sett enighet med flertall av de andre partiene, sier Bøhler.

Året med Senterpartiet

Bøhler starter boka med dagen da han skulle fortelle omverden at han hadde bytta parti. «Jeg hadde sett fram til denne dagen. Følelsen i kroppen var god. Nattesøvnen bedre enn forventa,» skriver han om morgenen torsdag 1. oktober 2020.

Bøhler forteller at det siste året har vært fint.

– Det er det jeg skriver mest om i boka. Jeg opplever at jeg har fått fulgt opp og jobbet med mange av de sakene som jeg har jobbet med i mange år, sier han. I boka er temaer som ungdom, gjengkriminalitet og politireformen temaer.

– Jeg har fått mer gjennomslag og det har vært stor interesse for temaene. Jeg er veldig glad for det engasjementet Trygve og Senterpartiet har vist. Det er viktig at flere partier engasjerer seg i de spørsmålene, så det har nok positiv betydning at det blir mer positiv konkurranse mellom Sp, Ap og SV, sier han.

Bøhler viser til saker som jobber til unge, politi nærmere folk og bedre forebygging fra politiet.

– Her ligger det nye forslag fra Senterpartiet, og det har stor betydning for norsk politikk. Det jeg håpa ved overgangen min var å binde landet sammen, at distriktene kan forstå at vi må ta tak i Oslo bedre, og at Oslo kan være mer åpne for det som rører seg rundt i landet, sier Bøhler.