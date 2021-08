110 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Nesten to av tre av de 1.628 personene som er registrert smittet i Oslo de siste to ukene, er under 30 år gamle.

Smittetallene er høyest i Alna bydel, som har et smittetrykk på 416 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Bydelen registrerte 25 nye smittede i løpet av det siste døgnet.

Deretter følger Stovner med 384 og Søndre Nordstrand med 383. Smittetrykket er lavest i bydelene Ullern og Nordstrand, der tallene er henholdsvis 127 og 145.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 489 koronasmittede i Norge. Det er 163 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antallet nye smittede på en søndag siden første påskedag 4. april.

Søndag 4. april i år ble det registrert 652 nye smittede her i landet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 620 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 521, så trenden er stigende.

I alt har 148.826 personer testet positivt for korona i Norge siden februar i fjor.

Fredag var 37 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

Foreløpige tall viser at 811 koronasmittede personer er døde i Norge siden i fjor.

