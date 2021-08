Gir ikke opp kampen om Hylla: – Dette handler litt om å bevise at demokratiet fungerer

I år som i fjor blir Vålerengaparkens «Østkantspell» koronapunktert. I år kommer teaterforestillingen igjen i form av en film, og filmen tar for seg Vålerengas mest betente konflikt; Hylla-utbyggingen.

Tidligere i år vedtok Oslo bystyre støtte til Bane Nor-planene om å bygge ut jernbanesporene ved Vålerenga. Det betyr i utgangspunktet spikeren i kista for de verneverdige husene på Hylla. Husene er egentlig satt på rød liste av byantikvaren, og de skal tas vare på, men etter planen blir de flyttet.

På tross av vedtaket, har Johannes Joner troa.

– Bane Nor vil så gjerne få vekk Hylla for å lage mer jernbanespor. Ingen er imot mer jernbane, men det er mange veier til Rom. Denne demonstrasjonen er utrolig viktig, derfor har jeg kastet meg tungt inn i dette. En spennende sak som jeg håper at vi vinner.

Hylla på Vålerenga På nedsiden av Hovedbanen, mellom Vålerenga og Kværnerbyen, ligger den lille rekka med trehus. Det er her Bane Nor ønsker å effektivisere jernbaneinfrastrukturen. (Håkon Wium Lie)





Blir film

Hylla-konflikten er tema i filmen som Østkantspellet lager, men istedenfor å be skuespillere late som de demonstrerer mot planene, bestemte Østkantspellet seg for å lage en ekte demonstrasjon. På søndag ble det derfor både filminnspilling og åpen demonstrasjon mot utbyggingen på Hylla.

– Demonstrasjonen blir en del av filmen. En av scenene i filmen handler om at en journalist fra Dagsavisen som kommer opp og intervjuer lederen for aksjonen. Da hentes hun ut av en demonstrasjon. Selv spiller jeg hovedskurken som tilhører eiendomsmarkedet.

Bane Nor sa tidligere i år at man måtte begynne nå, ellers risikerte man å måtte utsette det hele til 2031 grunnet andre prosjekter som også skal i ilden. Nå er saken igjen tilbake hos Plan- og bygningsetaten fordi så mange har klaget.

– Det er litt pussig. Bane Nor sa de skulle klage på utsettelsen, men det er ikke gjort enda. Så det virker ikke som at de har så dårlig tid som de har gitt uttrykk for, sier Joner.

Johannes Joner og Jon Vidar Tidemand fra en tidligere Hylla-markering. (Privat/Privat)

Vinner i filmen

Mange i nabolaget rundt Hylla har engasjert seg, og foreldre til barn ved Vålerenga skole frykter togplanene vil skape mye støy for elevene.

– Det er viktig at folk er med og blir bevisste. Denne filmen er egentlig et forsøk på å si at folkemakta er stor. Vi tror at det hjelper. Jeg kan i hvert fall røpe så mye som at i denne filmen så vinner vi, sier Joner. Han kan røpe at det ikke har vært så vanskelig å få mobilisert til demonstrasjonen.

– Vålerenga er den eneste bygda i Oslo hvor alle stiller opp. Du kan ikke spørre noen på Vålerenga uten at de sier ja. Det gjelder alle. Det er ikke så mange steder i Oslo det hadde vært mulig å lage et sånt prosjekt som dette, hvor tilhørigheten er så sterk til eget sted og historie. Vålerenga treffer meg i hjertet, sier Joner.