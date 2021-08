15-åring i retten – nekter straffskyld for drapsforsøk på jevnaldrende

Rettssaken mot gutten startet i Oslo tingrett onsdag. Det er satt av fire dager til behandlingen av den spesielle saken der gutten, få dager etter at han selv hadde fylt 15 år, ble pågrepet for å ha knivstukket en gutt som bare var 14 år. Påtalemyndigheten har tiltalt 15-åringen for drapsforsøk, men da rettssaken startet nektet den tiltalte straffskyld for dette.

– Han erkjenner grov kroppsskade, men ikke drapsforsøk, sier hans forsvarer, advokat Bjørn Rudjord til NTB.

Bakgrunnen for saken var en hendelse som skjedde ved Lindeberg senter i storefri mandag 30. november i fjor. Under en konfrontasjon mellom de to guttene trakk den eldste fram en kniv og stakk 14-åringen i magen. Offeret kom seg unna på en buss etter hendelsen, men etter at andre passasjerer på bussen reagerte, ble ambulanse tilkalt og gutten kjørt til sykehus med alvorlige skader.

– Det har vært en konflikt som ikke fremstår som den mest alvorlige. Men det er klart at det har vært alvorlig nok for dem som er innblandet. Dette vil bli belyst i retten, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til NRK.

Gutten som knivstakk, mener han handlet i selvforsvar, mens offeret avviser dette og sier han ble utsatt for et uprovosert angrep.

– Han var ikke forberedt på at dette skulle skje, sier bistandsadvokaten hans, Sverre Ulstrup til NRK.

