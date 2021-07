FHI advarer mot «kjøttetende» bakterier i Oslofjorden

Folkehelseinstituttet ber folk være på vakt dersom et sår endrer seg etter en tur i sjøen, skriver NRK.

– Dette såret kan utvikle seg fort, og straks bli ganske alvorlig. Det er viktig at man da sier til legen at man har vært og badet, sier seniorrådgiver Line Angeloff i Folkehelseinstituttet til kanalen.

Bakteriene Vibrio og Shewanella, som en hovedsakelig finner sør og sørøst i landet, trives godt når temperaturen i vannet er over 20 grader over tid. De typiske infeksjonene fra disse skjer gjennom et åpent sår. De fleste infeksjonene gir milde symptomer, men i verste fall kan man få blodforgiftning og ødelagt vev.

