25-åring løy om å være koronasmittet da han skulle i politiarresten

Etter å ha fortalt politiet om at han hadde testet positivt for koronaviruset, måtte mannen tas ut av sentralarresten og fraktes til legevakten for undersøkelse, skriver Avisa Oslo.

Undersøkelsen var for å finne ut om han var i stand til å sitte med sykdommen på en politicelle. Det viste seg imidlertid at han ikke var smittet av koronaviruset.

25-åringen ble tatt med til arresten fordi han bar en kniv, skriver avisen. Han ble ilagt en bot på 15.500 kroner eller 27 dagers fengsel for opptrinnene.

Mannen nekter å betale forelegget han er ilagt, og saken er derfor sendt til Oslo tingrett for avgjørelse.

