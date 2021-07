Krever mer rettferdig gjenåpning: – Vi kan ikke ha det sånn at familier ikke har råd til sommerferie

Pandemien har vært en vanskelig tid for de fleste, men nå er heldigvis gjenåpningen godt i gang. Nasjonalforeningen for folkehelse er redde for at en lang sommerferie uten noe å gjøre kan være helseskadelig for barn og unge.

Dagsavisen snakket med vararepresentant på Stortinget og andrekandidat på Rødts Oslo-liste, Seher Aydar, om ferietilbudet og gjenåpningsplanen til regjeringen.

– Det er ikke nok i det hele tatt, sier hun.

Vararepresentant på Stortinget og andrekandidat på Rødts Oslo-liste Seher Aydar (Ihne Pedersen)

[ Lønnsomhetens pris ]

Ikke en god sommerferie for alle

Regjeringen har satt av noe penger til barn og unge og folk som ikke har så god råd i sommer, men Seher Aydar og Rødt mener det er for lite og for dårlig.

– Det er endelig liv i gatene i Oslo, det er helt fantastisk. Men det som er viktig er at gjenåpningen ikke bare blir en fest for dem som har råd. Vi må sørge for at gjenåpningen blir rettferdig. Da må vi også sikre en god sommerferie for absolutt alle barn og unge og folk som har dårlig råd. Det har ikke regjeringen sikret. Det er det vi er kritiske til, sier Aydar.

– Vi kan ikke ha det sånn at familier ikke har råd til en sommerferie. Det er familier som ikke har råd til hotell, ikke et måltid på restaurant, ikke billetter til Tusenfryd engang. Det sier alt om at forskjellene er altfor store. Vi trenger et vendepunkt.

Regjeringen kom i juni ut med at de økte til 71 millioner kroner for ferie- og fritidsaktiviteter til barn og unge. Dette skal brukes for å tilby trygge og sosiale aktiviteter.

– Regjeringen har gitt noe penger, men det er ikke nok i det hele tatt, sier Aydar.

[ Tusenvis av engelskmenn strømmet til nattklubber etter gjenåpningen ]

– Erna Solberg snakker om at det er dugnad, det er ikke noe dugnad hvis det ikke betyr at ikke alle skal bidra og at de som trenger det mest faktisk får litt ekstra når det er behov, mener Aydar.

Bedre tilbud

Aydar forteller at de flere av tilbudene som finnes i dag har kapasitet til å gi større tilbud, men de har ikke ressursene.

– For eksempel Blå Kors, sier at de hadde hatt mulighet til å gi tilbud til flere om de fikk mer penger.

Hun tilføyer at Rødt vil ha kontantutbetaling og gavekort til familier som har dårlig råd.

– Spørsmålet er ikke om det finnes penger i Norge, spørsmålet er hvordan de vil bruke pengene? Regjeringen har vært veldig rause med de aller rikeste. Istedenfor å ha gitt mere penger på dem så kunne man gitt disse pengene til de som ikke har råd til å ha ferie engang, sier Aydar.

– Istedenfor at det rikeste skal få alt det de peker på, så må også folk som har dårlig råd mulighet til å få en pust i bakken.

Regjeringen har lagt opp en gjenåpningsplan som i hovedsak handler om å få bort smitteverntiltakene.

– Det det betyr også at krisetiltakene for arbeidsledige skal fases ut allerede i høst. Det vi veit er at krisen har økt forskjellene. Oslo ble hardt rammet, både av smittetrykket, men også av arbeidsledighet. Veldig mange ble arbeidsledige i byen vår.

[ Norge kommer dårlig ut i klimarapport ]

Spesielt viktig nå etter pandemien

Den lange skoleferien i Norge kan ha negativ helseeffekt på barn og unge. Helseutfordringer som inaktivitet og fedme forsterkes når barn ikke har noe å drive med i ferien. Noen familier har mulighet til å dra på hytta eller Syden, andre har ikke råd og sitter hjemme. Dette er ikke noe nytt, men flere frykter det tærer enda mer på barn og unge nå etter pandemien. Seher Aydar mener derfor at tilbudet om ferie er enda viktigere i år.

Aydar sier at det siste barn og unge trenger nå er enda en skolestart hvor de ikke har noe å fortelle om hva de har gjort i sommerferien.

– Barna og ungdommene trenger gode opplevelser og gode minner. Det er det veldig mange som ikke har hatt det siste året.

Hun legger vekt på at flere har mistet inntekten sin under pandemien.

– Den ene er at flere har fått dårlig råd. Mange har mistet inntekt og flere sliter. Det andre er at vi har vært igjennom en vanskelig periode. Nå trenger barna gode opplevelser og gode erfaringer som de kan ta med seg videre. Hvis vi ikke gir dem det, da mener jeg at vi har sviktet totalt.

Dagsavisen har kontaktet Barne- og familiedepartementet for kommentar og fikk skriftlig svar fra statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund (KrF).

– Vi er opptatt av at alle barn skal ha mulighet til å skape gode sommerminner, uavhengig av hva slags familiebakgrunn de har.

– Kommuner og frivillige organisasjoner har fått betydelig støtte fra regjeringen i år. Det har vært en viktig sak for oss. Til sammen har regjeringen økt bevilgningen til ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge med over 100 millioner kroner i 2021, og tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er nærmere firedoblet siden 2014. Dette har skapt muligheter for at flere barnefamilier som trenger det kan delta på sommeraktiviteter og ferietilbud, skriver hun.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]