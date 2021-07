Mister arbeidsplasser etter nye elsparkesykkel-regler: – Politikerne har sparket seg selv i rumpa

– Det er flere hundre alt i alt som er involvert i sparkesykkelbransjen. Når de reduserer antall sparkesykler til det nivået, er det helt klart at det går utover antall ansatte vi har. Det vil ramme veldig mange, og gjøre det umulig å drive noen form for business framover, sier Snorre Sverreson.

Sverreson er teamleder for Voi-mekanikere i Oslo. Onsdag morgen fikk teamet under et allmøte beskjeden om at byrådet i Oslo har innført en rekke nye regler for elsparkesykler, der nattestenging og redusering av antall sparkesykler i byen har vært de viktigste. Den nye forskriften vil gjelde fra september.

Til utleieaktørene forventer byrådet at de «tar situasjonen vi står i på alvor, og iverksetter de kravene vi stiller med det samme». Flere aktører har allerede valgt å stenge syklene sine på nattetid i helgene før de nye bestemmelsene.

Én av utleieaktørene som valgte å ikke nattestenge er Voi. Nå reagerer de på at den nye forskriften skal gå utover arbeidsplasser innenfor organisasjonen.

[ Flere hundre barn har skadet seg på elsparkesykkel: – Det siste vi trenger er en dødsulykke ]

– Lite hyggelig beskjed

At byrådet reduserer antall sparkesykler i byen med litt over to tredjedeler av det som er nå, går utover antall jobber i selskapet. Ansatte i Voi kan beholde jobben til september, men det er i dag uvisst hva som skjer framover, sier Sverreson.

– Vi vet ikke hva som skjer, og hva konsekvensene av dette blir. Men det er klart at det påvirker organisasjonen vår. Vi er en stor organisasjon, og vi vil ha langsiktige kontrakter. Slik som det legges opp, med denne uvissheten, skjønner jeg ikke hvordan de skal drive business uten midlertidige ansettelser, som Ap ikke liker, forteller han og fortsetter:

– Det skaper usikkerhet og er en lite hyggelig beskjed å få.

Voi-sjefen Christina Moe Gjerde er også bekymret for antall arbeidsplasser. Hun legger vekt på at det er mange som står bak bransjen.

– Det man ofte glemmer, er at det ligger en enormt stor organisasjon bak dette markedet, som er preget av store, seriøse selskaper. Teknologi og innovasjon løser transportbehovet, det er et stort teknologiteam, ingeniører, mekanikere og et team som jobber med flåtestyring, forteller hun.

Voi-sjefen er skuffet over de nye reglene. (Voi Technology)

Panikkløsning fra byrådet

Gjerde sier at Voi også har prøvd å få til endringer i lang tid uten å ha blitt hørt på.

– I to år Voi har ropt på regulering av markedet i Oslo. To år, men likevel er det hastearbeid og latskap som ikke løser problemet, men heller setter oss flere år tilbake.

Løsningen Voi har prøvd å legge fram i flere år er anbud av operatører, slik at de kan drifte på en “ansvarlig og bærekraftig måte, slik hele Europa har gjort”. Sverreson er enig i dette, og kaller den nye forskriften en ikke gjennomtenkt panikkløsning.

– Politikerne har sparket seg selv i rumpa og gått et skritt bakover. Jeg skjønner ikke hvorfor de setter oss tilbake i biler og busser midt i pandemien, når vi har kanskje det beste midlet for å unngå nettopp det, sier han.

Antall sparkesykler begrenses, men ikke antall aktører. Både Sverreson og Gjerde er skeptisk til at det ikke er krav til seriøse aktører.

– Når man skal åpne for så mange utleiere som mulig, så kan jeg bare dra hjem i kveld og starte et firma som heter Snorre AS, og kjøpe meg inn et par sparkesykler, sette dem ut og tjene masse penger på det. Det er ingen krav til hvordan jeg skal drive det. Jeg undres rett og slett over tanken bak det, sier Sverreson.

– Vi kan potensielt få opp til 20 aktører som drifter sparkesyklene, som ikke alle nødvendigvis har teknologien og kvaliteten som trengs, mener Gjerde.

[ Oslo kommune forbyr utleie av elsparkesykler fra kl 23 ]

På høy tid å regulere

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, skriver til Dagsavisen at situasjonen med elsparkesykler i Oslo har vært ute av kontroll lenge, og at kommunen nå har mulighet til å regulere er på høy tid.

– Dette er en varslet endring, og det vil være uansvarlig av oss som politikere å la situasjonen fortsette og potensielt eskalere. Tallene fra skadelegevakten i Oslo er dypt bekymringsverdige, og jeg mener det er viktig for trafikksikkerheten til brukerne og andre, at bransjen omstiller seg så fort som mulig.

Stav sier at forskriften ikke er noe nytt for bransjen.

– Vi har vært tydelige på at tilbudet bør nattestenges i lang tid, uten at bransjen har gått med på å gjøre det. Jeg merker meg at enkelte aktører stengte ned sitt tilbud om natten etter oppfordring fra Oslo universitetssykehus. Det er jeg glad for.

Oslo er den europeiske storbyen med flest elsparkesykler per 10 000 innbyggere. Tallet ligger på nesten 200, mens gjennomsnittet i storby-Europa er på rundt 50.

– Dette fortrenger gående fra våre felles gater og byrom. Mange av byens innbyggere, særlig eldre, blinde og synshemmede, og personer med funksjonsnedsettelser, opplever byen som mindre fremkommelig og som direkte utrygg. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg mener at dette er en varslet endring der aktørene har hatt tid til å omstille seg, sier byråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Overveldende flertall mot elsparkesykkel-forbud i Oslo ]