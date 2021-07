Verdens nest største hai finnes i Oslofjorden: – Det er en kjempe som kan bli opp til 12 meter og veie 19 tonn

I 2019 fikk Mohammed Al-Shamari hai på kroken i Oslofjorden. Det ble opplyst at haien ikke var farlig, men flere ble kanskje overrasket over hendelsen uansett. Dagsavisen har snakket med marinbiolog i WWF Verdens naturfond og leder for organisasjonen Hjelp Havets Haier Fredrik Myhre om hvilke hai som er i Oslofjorden nå.

– Vi har 8 haiarter i Oslofjorden: småflekka rødhai, pigghå, svarthå, hågjel, brugda, kamtannhai, håbrann, gråhai.

Marinbiolog Fredrik Myhre (Geir Barstein / WWF Verdens naturfond)

Hvor er haiene?

Fredrik Myhre forteller at hai kan finnes overalt i Oslofjorden. Men han presiserer at forskerne vet veldig lite om verdens haibestander, inkludert de i Norges farvann. Selv om man kan støte på hai overalt er det lite kunnskap om hvor mye hai som faktisk lever i Oslofjorden.

– Om du ser en hai når du er ute og svømmer, dykker eller fisker er du ekstremt heldig. Det er ikke så mange som ser dette med sine egne øyne. Men haiene kan være rundt oss til enhver tid. Vi vet at noen av de beste plassene for å se, for eksempel småflekka rødhai ved dykking, er ved noen av de mest folkekjære badestrendene i Oslofjorden, sier han.

Roger Carson og Pigghå (Fredrik Myhre / Hjelp Havets Haier)

Det er for det meste små arter av hai i Oslofjorden, men vi har også verdens nest største hai, brugda. Heldigvis er den veldig sjelden.

– Ja, vi har faktisk ett haiangrep i Norge. Da fra en småflekket rødhai, som er en av de haiene vi har i Oslofjorden. Dette er en av de søteste haiene som finnes. Den ser ut som en liten hundevalp. Men, det som skjedde var at en dykker tok over ryggen på det han trodde var en død fisk som lå på bunnen. Fisken viste seg altså å være en hai, som ikke likte å bli plukket på. Haien snudde 180 grader og bet tak i dykkercomputeren til dykkeren.

[ Forskning: – Klima kan ha påvirket menneskekroppens størrelse ]

Haiangrep

Det har kun vært ett haiangrep i Norge. Dette skjedde i Oslofjorden på midten av 2000-tallet. Myhre forteller at båe dykkeren og haien overlevde.

–Ja, vi har faktisk ett haiangrep i Norge. Da fra en småflekket rødhai, som er en av de haiene vi har i Oslofjorden. Dette er en av de søteste haiene som finnes. Den ser ut som en liten hundevalp. Men, det som skjedde var at en dykker tok over ryggen på det han trodde var en død fisk som lå på bunnen. Fisken viste seg altså å være en hai, som ikke likte å bli plukket på. Haien snudde 180 grader og bet tak i dykkercomputeren til dykkeren.

[ FILM «Verdens verste menneske» hyller Oslo og kjærligheten ]

Bør vi være redde?

Ingen haier i verden har menneske på menyen. Marinbiologen forklarer at dette gjelder haien i Norge også. Dette betyr ikke at man ikke skal være forsiktig rundt haier. Haier er rovdyr, og en del av de har store skarpe tenner. Rovdyr, som de fleste andre dyr, vil prøve å forsvare seg selv dersom de føler seg truet. Selv de små haiene som det er mest av i Oslofjorden skal man være forsiktige rundt.

– Småflekka rødhai kan bli opptil en meter og som sagt er en av de søteste haiene som vi kanskje har i hele verden. Men munnen til en småflekka rødhai er designet til å spise småfisk og krepsdyr, så det er som en boksåpner. Man skal med andre ord også være forsiktig med den type dyr.

Myhre mener man ikke trenger å være engstelige for å bade eller å bli angrepet av hai, men vi bør likevel være redde for den naturkrisen som står på i verden.

– Haiene er kjempeviktige for naturen i havet. De er toppen av næringskjeden. Det å ta bort en toppredator fra økosystemet sitt er som å kappe hodet av økosystemet. Haiene er der for å plukke ut de svake og syke individene av andre arter og er kjempeviktige for å holde naturen sunn. Fredrik Myhre legger vekt på at mange av haiartene er utrydningstruet fordi vi mennesker har fisket dem for mye over for lang tid.

– I det tempoet vi overfisker og ødelegger leveområder i havet nå risikerer vi å miste mange av de haiene som havet er helt avhengig av. Haiene har vært her i over 400 millioner år og er i dag en av de aller mest truede dyregruppene som finnes i havet, på grunn av oss mennesker, utdyper han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Oslos kunstnere får ny krisepakke: – Dette stipendet er ment som en anerkjennelse til kulturlivet ]