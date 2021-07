Tenåringsbrødre dømt for machete-ran i Oslo

Ifølge TV 2 skjedde ranet da de to og en kamerat skulle møte en mann i 20-årene for å kjøpe hasj. I dommen kommer det fram at ransofferet ble kledd av og fikk et belte rundt halsen.

Han ble blant annet fraranet et gullkjede og det aktuelle beltet av merket Louis Vuitton, samt kontanter og noe hasj.

Den yngste broren er i Oslo tingrett dømt for forhold som retten mener kvalifiserer til fengsel i ett år og fire måneder, samt én måned fra en tidligere betinget dom der han ikke har gjennomført samfunnsstraff. Seks måneder er gjort betinget. Han har anket dommen.

Den eldste broren har fått ubetinget fengsel i ett år og tre måneder i en fellesdom med en ranssak i fjor.

I tillegg er brødrenes kamerat dømt til fengsel i åtte måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget, som fellesdom med et tidligere lovbrudd, melder TV 2.

De to brødrene er tidligere omtalt av blant annet Aftenposten. Den yngste hadde før sin 15-årsdag vært siktet i 73 saker – hvorav tolv var ran – men alle ble henlagt på grunn av alderen hans. Den eldste hadde 50 straffesaker på seg – de fleste innen ran, trusler og brudd på våpenloven – fra han var 14 til han var 16 år.

