– Noe av utfordringen hos oss er at vi har mye gjennomflytting. Vi har mange som flytter til Norge for første gang, og så flytter de videre – enten ut av bydelen eller landet kort tid etterpå uten å endre folkeregistrering. Det er dermed mange som papiret bor i Gamle Oslo, selv om de har flyttet andre steder, sier bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo, Simen Ravlo.

Disse regnes nå som uvaksinerte i bydelens statistikk. Ravlo forteller at de vært i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) om tallene, men ettersom bydelen ikke klarer å tallfeste de som ikke lenger bor i bydelen, har de latt tallene stå sånn de er i dag.

Bydel Gamle Oslo fikk i mars sammen med bydel Søndre Nordstrand, Grorud, Alna, Bjerke og Stovner 20 prosent mer vaksiner til de eldre aldersgruppene fordi smittetrykket var vedvarende høyt. Det satte fart på vaksineringen, og bydelene ligger godt an når det gjelder fullvaksinerte.

Men Bydel Gamle Oslo har derimot 30 prosent fullvaksinerte, 20 prosent delvaksinerte og hele 50 prosent uvaksinerte, ifølge FHI. Det er den høyeste andelen uvaksinerte i hele Oslo.

Tall fra FHI viser også at innvandrerbefolkningene i Oslo har en lavere vaksineringsgrad enn majoritetsbefolkningen. I tillegg har FHI tidligere gjennomført en spørreundersøkelse der flere med innvandrerbakgrunn svarte at de ikke ønsket å ta koronavaksinen. Denne undersøkelsen ble riktignok utført før Norge kom i gang med vaksineringen, og mange kan ha endret mening siden den gang.

– Opplever dere vaksineskepsis eller at innvandrere i bydelen takker nei til koronavaksine?

– Nei, vi opplever ikke vaksineskepsis fra innvandrere. Det er god oppslutning til vaksinen blant innvandrerbefolkningene i bydelen, og de aller fleste takker ja, sier Ravlo.

I Oslo totalt sett har over 97 prosent av dem som har fått tilbud om vaksine takket ja til vaksinen, ifølge TV 2. Smittevernoverlege Simen Ravlo forteller at det er vanskelig å føre statistikk over hvor mange som takker nei.

– Vi registrer ikke årsaken til hvorfor folk takker nei. Vi har for eksempel hatt innbyggere som har takket nei fordi de på det tidspunktet var bortreist, men som tok vaksinen da de kom hjem igjen.

Bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo, Simen Ravlo. (Kristin Aafløy Opdan)

FHI: – Flere årsaker

– Tallet er lavere hos alle innvandrergruppene i Oslo. Men det kan skyldes mange ulike årsaker, ikke bare skepsis til koronavaksinen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Bukholm peker også på at de ulike bydelene har ulik alderssammensetning, slik at bydeler med en stor ung befolkning dermed vil ha mange uvaksinerte, sammenlignet med bydeler med en eldre befolkning og dermed mange vaksinerte.

Polen er en av landegruppene som skiller seg ut med lavere vaksineringsgrad, særlig i aldersgruppa 16–44 med en dose. Der er kun 17 prosent vaksinert.

– Det kan være mange ulike årsaker til det. Noen av dem kan være vaksinert i hjemlandet, uten at det er blitt registrert i Norge ennå. Vi har ikke tall på hvor mange det gjelder, men det kan være tilfellet for flere fra Polen og andre land i Baltikum.

Bukholm kjenner også til at bydel Gamle Oslo og andre bydeler opplever mye gjennomflytting.

– Det kan også være en forklaring. Det kan være at personer faktisk ikke har vært i Norge på det tidspunktet det ble sendt ut tilbud om vaksine, sier Bukholm.

Får hjelp fra fastleger og bydelsmødre

Simen Ravlo forteller at de har hatt utfordringer med å nå alle i de ulike innvandrerbefolkningene i bydelen.

– Dette er Ikke et nytt problem, og vi trenger ikke hjelp til med å nå innvandrerbefolkningen i bydelen vår nå. Vi er en bydel med mange ulike mennesker og grupper, og vi opplever at vi kjenner dem godt, og vet hvordan vi skal nå dem.

De bruker gjerne kjente personer i de ulike miljøene, blant annet organisasjonen Bydelsmødre eller fastleger de vet har god kontakt i miljøene. Ravlo forklarer at det er vanskelig å vite om dette fungerer, ettersom de ikke vet om personene som avtaler time for vaksinering har fått informasjon via kjente personer i miljøet. Å sende ut personer fra bydelen til å banke på dør for å gi informasjon om vaksinen, har ikke fungert så godt.

Integreringsminister Guri Melby (V) foreslår i Aftenposten at man kan starte med drop-in vaksinering for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig.

– Vi har også drøftet det, og det er noe vi kan begynne med når vi nærmer oss slutten av vaksineringen. Det kommer til å senke terskelen for å svinge innom.

Ravlo forteller at de en del innvandrere med muslimsk bakgrunn tok kontakt fordi de var usikre på om det var tillatt å bli vaksinert under Ramadan-fasten.

– Da vi kunne formidle informasjon om det, var det veldig mange som vaksinerte seg. Mange ser også at flere i familien er vaksinert.

Bydelen vaksinerer nå i likhet med flere bydeler gruppe 11. Gamle Oslo vaksinerer aldersgruppa 25-37, mens bydel Bjerke avlaster og vaksinerer de som er 38-39.

– Vi vaksinerer fortløpende og tallene samkjøres av Helseetaten opp mot de andre bydelene. Vi har ikke fått beskjed fra Helseetaten at vi henger etter.

