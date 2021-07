Skanska får milliardkontrakt i forbindelse med vannforsyningsprosjektet i Oslo

Kontrakten innebærer boring av en tunnel fra Oslos nye reservevannkilde Holsfjorden i Viken til et nytt vannbehandlingsanlegg som bygges på Huseby vest i Oslo.

I tillegg skal det utføres fjell- og betongarbeider ved vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden. Tunnelen skal hovedsakelig drives med 100 prosent elektriske tunnelboremaskiner.

[ Byrådet i Oslo går av etter mistillitsvedtak mot Lan Marie Berg i forbindelse med vannforsyningssaken ]

Direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo sier at de i evalueringen av tilbudene har lagt vekt på pris, kvalitet og miljø, og Skanska scoret best på samtlige kriterier.

– Vi er fornøyde med at Skanska har satt seg godt inn i oppdraget og stiller med en solid organisasjon, sier hun.

16. juni gikk byrådet i Oslo av etter at bystyret hadde vedtatt et mistillitsforslag mot MDGs byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner. Berg ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år. Det mente bystyret var for sent.

