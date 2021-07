Lover å skrote Melbys nye prøver i skolen: – Kritikken fra fagmiljøet er alvorlig

Forrige uke skulle det vært klart hvilke ferdigheter og kompetanse norske elever skal testes i på ulike trinn de neste årene. Men kunnskapsminister Guri Melby (V) har satt prosessen på vent:

– Vi kommer ikke til å fatte noen beslutninger før sommeren, sa hun til Dagsavisen mandag.

Kunnskapsminister Guri Melby har vært i dialog med organisasjonene i sektoren om en ny tidsplan:

– Vi skal bruke tiden vi trenger for å legge til rette for god involvering når vi skal utvikle de nye prøvene. Milepælsplanen til Utdanningsdirektoratet skal først og fremst vise hvilke beslutninger vi må fatte framover, skrev kunnskapsminister Guri Melby i en e-post til Dagsavisen.

– Eneste fornuftige, sier Marit Knutsdatter Strand til Dagsavisen, om Melbys beslutning.

Sp ønsker å stanse fremdriften av disse prøvene om vi kommer i regjering til høsten. — Marit Knutsdatter Strand

Vil stanse fremdriften

– Sp ønsker å stanse fremdriften av disse prøvene om vi kommer i regjering til høsten, sier Marit Knutsdatter Strand, som i likhet med Mona Fagerås og Torstein Solberg Tvedt sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti (Sp). (Stian Lysberg Solum/NTB)

Om de kommer i regjering vil de ha en hel gjennomgang av testsystemene.

– Det Melby gjør er å flikke på deler av testingen. Vi ønsker å avvikle Pisa-deltakelsen, (Programme for International Student Assessment, og er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD) og gjennomføre nasjonale prøver som utvalgsprøver. Det vil si prøver fra et utvalg av skoler, som vil kunne gi et bilde av hva elevene kan prestere. Dette er også i tråd med hva Utdanningsforbundet ønsker, sier hun.

Hun er også kritisk til prosessen med utviklingen av det nye testregimet.

– Vi har presset på i Stortinget for å få mer åpenhet rundt prosessen. I oppslaget i Dagsavisen kommer det tydelig fram at det ikke har vært den åpenheten det burde være, og det er Sp sterkt kritisk til, sier Marit Knutsdatter Strand.

- Grensen til skandale

Mona Fagerås i SV er også sterkt kritisk til at ikke skolesektoren, lærere og skoleledere tas med på råd når viktige beslutninger skal tas.

SV stortingsgruppe Mona Fagerås (SV). (Terje Pedersen/NTB)

– Det at det nå kommer fram at hun vil teste helt ned til andre klasse, synes jeg er på grensen til skandale, sier hun.

Hun tror hun selv vet hva som er best, og dette er ikke enste sololøpet i hennes regjeringstid. — Mona Fagerås (SV).

Hennes råd til kunnskapsminister Guri Melby er at hun lytter til råd fra fagsektoren.

– Først når det nå kommer forskere på banen, virker det som hun har skjønt poenget, og at testsystemet var en beslutning som var fattet i all hast, sier hun.

– Mitt råd er at hun må lytte, og det er bra at hun denne gangen har gjort det. Men det skal ikke være slik at forskere må bruke sine ressurser til å advare om ny politikk, sier hun.

På rett spor

Også Torstein Tvedt Solberg (Ap) er glad fort at prosessen nå er utsatt.

– Det eneste som kan få denne prosessen på rett spor er en ny regjering, Og dette er noe av det første vi vil ta tak i om vi kommer inn i regjeringskontorene etter valget i september, sier han til Dagsavisen.

Spørretime i Stortinget Torstein Tvedt Solberg (Ap). (Vidar Ruud/NTB)

– Kritikken fra fagmiljøet og partene er alvorlig, og viser at regjeringen har startet prosessen i feil ende, og vitner om stor mistillit fra regjeringen til sektoren, sier Ap-politikeren.

Det eneste som kan få denne prosessen på rett spor er en ny regjering. — Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Han er også kritisk til mangel på åpenhet.

– Det har ikke vært den åpenheten rundt prosessen som det burde vært. Noe som øker mistilliten som ligger der. Vi vil ha en gjennomgang av hele test og kartleggingsregimet, gjenopprette tilliten gjennom en tillitsreform, og involvere parter og fagmiljøet, sier han.

Dagsavisen har kontaktet kunnskapsminister Guri Melby for kommentarer til opposisjonens kritikk. Hun hadde ikke anledning til å kommentere saken, men vil svare opposisjonen i et senere intervju med Dagsavisen.