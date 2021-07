– Vi ser hvordan det har begynt å bevege Arbeiderpartiet, fordi Oslo Arbeiderparti har jo endret standpunkt, så vi har god tro på både argumentene våre og at det skal være mulig å få snudd, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen i forbindelse med partiets sommerpressekonferanse mandag.

Han understreket her at han ikke ville stille noe ultimatum, men oppfordret folk til å stemme på Senterpartiet for å sørge for at Ullevål sykehus ikke blir revet.

Helse Sør-Øst har planer om å bygge nytt storsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, og det betyr at Ullevål sykehus etter planen skal rives. Det har vært sterk motstand mot dette både fra fagmiljøer, aktivister og politisk, og tidligere i år snudde Oslo Ap, og gikk inn for å støtte opp om verning av Ullevål.

Ikke støtte sentralt

De har imidlertid ikke støtte for dette i partiet sentralt. Men Sps Vedum fortalte Dagsavisen at han vil løfte fram saken i regjeringsforhandlinger med Ap, dersom det blir aktuelt.

Dagsavisen har stilt Arbeiderpartiet en rekke spørsmål knytta til dette, og bedt om kommentarer på Vedums uttalelse om at Oslo Ap er mer enig med ham enn Ap sentralt. Vi har også spurt om hvordan Ap vil forsvare nedleggelse av Ullevål overfor Ap-velgere i Oslo, og om en stemme på Ap er en stemme for å legge ned Ullevål. Disse spørsmålene fikk vi ikke svar på.

Fortgang

Det er stortingsrepresentant Tuva Moflag, som svarer Dagsavisen, gjennom sin rådgiver, i en e-post:

– Arbeiderpartiet prioriterer sykehus på både Aker og Gaustad i Oslo, og mener det er viktig å komme i gang med nybygg for å sikre lokalsykehustilbudet til Oslos befolkning i moderne bygg. Med Senterpartiets politikk risikerer vi å forsinke utviklingen av Oslo-sykehusene ytterligere. Aker sykehus er en viktig prioritet for oss, og vi vil ikke være med på noe som setter fremdriften i fare.

Moflag presiserer at Ap er opptatt av at byggingen av nye sykehus i Oslo ikke må stoppe opp.

– Utbyggingsplanene for Oslos nye sykehus må gjennomføres på en slik måte at det ikke oppstår store eller langvarige brudd i driften, slik at vi ikke blir avhengige av private helseaktører eller midlertidige bygg i ombyggings- og utbyggingstiden, skriver hun.

Samle sykehusene

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har tidligere uttalt at partiet ikke ønsker at Oslo skal ha tre sykehus, altså Ullevål, Gaustad og Aker, og at det vil bli for dyrt og potensielt ramme distriktene. Moflag tar også til orde for å samle kapasiteten.

– For Arbeiderpartiet handler denne saken også om å bruke ressursene og fagfolka i helsetjenesten best mulig. Knapphet på helsepersonell blir en av de største utfordringene i helsetjenesten fremover. Da har vi ikke råd til å kjøre med doble vaktlag, vi må samle kompetansen smartest mulig – både på tvers av sykehusene og internt i Oslo universitetssykehus, avslutter hun.

Hvorvidt saken vil være viktig for Ap i eventuelle regjeringsforhandlinger, svarer ikke Moflag på.

