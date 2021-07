Fremdeles uavklart fremtid for Sukkerbiten

– Sukkerbiten gleder vi oss til å gjøre tilgjengelig på en enda bedre måte enn i dag. Det er jo mulig å bruke det i dag, men det er ikke spesielt pent, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, til Dagsavisen.

På sørsiden av Operaen, nedenfor den nye Operastranda, der brua går over til Sørenga, ligger Sukkerbiten som eies av Oslo Havn KF gjennom Hav Eiendom AS.

Senest i 2014 ble det vedtatt en reguleringsplan for å bygge et kulturbygg på Sukkerbiten. På bakgrunn av denne planen var det inngått en intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og Fotografihuset AS om å etablere et fotografihus på tomta.

I valgkampen 2019 gikk en rekke partier til valg på å gjøre om hele Sukkerbiten til et grønt friområde, fritt for fotografihus. Dette førte til at en intensjon om å utrede friområde på hele Sukkerbiten ble inkludert i byrådserklæringen og fotografihus ble lagt på is.

Uavklart

Kalland i Hav Eiendom forteller at de gleder seg til å gjøre Sukkerbiten mer tilgjengelig på en enda bedre måte i dag.

– Men vi avventer en avklaring fra byrådet, om hvorvidt de ønsker å bruke Sukkerbiten på en annen måte enn det som er regulert i dag.

Kalland understreker at det må skje en omregulering dersom byrådet lander på at de ønsker enn annen løsning enn det som er regulert i dag.

– Det tar jo sin tid. Så det er litt sånn at vi venter, men er ganske utålmodige, det må jeg innrømme, sier han.

På spørsmål om det er noen plan for Sukkerbiten, svarer byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), som har øverste ansvar for Oslo Havn, til Dagsavisen at det fremdeles ikke er avklart:

– Det er et sånn område det tar tid å utvikle uansett hva man skal utvikle. Så det vil jo litt sånn at ting kommer på plass etter hvert, sier hun og legger til:

– Foreløpig får vi glede oss over Operastranda, så får vi komme tilbake til hva det blir til på Sukkerbiten.

Kjell Kalland, adm. dir. i Hav Eiendom, Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) under åpningen av Operastranda i Bjørvika. (Jil Yngland/NTB)

Forsinket utredning

I byrådserklæringen ble de rødgrønne partiene enige om å utrede de «juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten til et friområde». Ifølge Sunniva Holmås, leder i Oslo SV, som gikk til valg på friområde på Sukkerbiten, forteller at det jobbes mye med utredningen.

– Men akkurat når vi kan fatte beslutning, det vet jeg ikke ennå, sier hun.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Evensen, forteller at året med koronahåndtering har ført til at byrådet ligger litt etter med en del arbeid.

– Utredningen av Sukkerbiten er noe av det, men vi kommer nok tilbake til det om ikke så altfor lenge, sier Evensen.

SV ønsker fremdeles friområde

Sunniva Holmås i Oslo SV forteller at de fremdeles ønsker å omregulere Sukkerbiten til et friområde og at kommunen skal overta det.

– Det jobber vi for å få til, men det har ikke blitt beslutta noe ennå. Men det er tydelige ambisjoner i byrådserklæringen, så det jobber vi for, sier Holmås.

– Så dere vil ikke ha fotografihus overhodet?

– Nei. I utgangspunktet vil vi omregulere hele til et friområde, men det kan godt være et lite servicebygg der, kiosk eller noe utadrettet virksomhet, toaletter, eventuelt lagring av kajakk og kano, svarer Holmås og tilføyer:

– Spørsmålet da er om det kunne vært interessant for Fotografihuset AS overhodet. Sånn som deres planer er nå, så er det et veldig stort bygg og det går ikke an.

Holmås får støtte fra sin partikollega og Oslo-ordfører, Marianne Borgen (SV).

– Jeg håper fortsatt at Sukkerbiten kan bli et område hvor folk kan møtes og være sammen og som vi kan bevare til friområde for Oslos befolkning, sier Borgen til Dagsavisen.

I valgkampen i 2019 foreslo Borgen at Fotografihuset heller kunne huses i kornsiloene på Vippetangen. Hun forteller at hun har stor sans for ønsket om å få et fotografihus i Oslo og derfor foreslo å bruke siloene.

– Vi får se hvordan vi klarer å finne løsninger på dette. Det hadde vært veldig fint å få et fotografihus i Oslo, men det trenger ikke nødvendigvis å være midt på Sukkerbiten, sier hun.

Hav Eiendom vil ha fotografihus

Kjell Kalland i Hav Eiendom ser derimot ingen motsetninger mellom friområde og fotografihus.

– Det har med at Fotografihuset har et relativt lite fotavtrykk i forhold til størrelsen på Sukkerbiten, sier han og fortsetter:

– Vi mener at hvis du kan skape et attraktivt friområde som er attraktivt hele året, ikke bare på dager som dag hvor det er tjuefem grader, men også i november når det regner vannrett. Da trenger vi noe mer enn bare plen og trær, da trenger vi noen bygg som hører til.

– Fotografihuset som var planlagt var vel ganske mange tusen kvadratmeter stort. Nå er det jo ganske mange store bygg rundt her. Er det flere store bygg vi trenger her i Bjørvika?

– Hva er et stort bygg? Nå står vi med Munch-museet

på den ene siden og Operaen på den andre, det er store bygg. Vi snakker i en helt annen skala, svarer Kalland og legger til:

– Det som kommer på Sukkerbiten er to etasjer.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom (Jil Yngland/NTB)

