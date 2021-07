Oslo sier opp avtaler med kommersielle barnevernsaktører

– Dette er første ledd i en veldig stor omstilling av barnevernet i Oslo, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Klassekampen

I dag er 45 av de 153 plassene på barnevernsinstitusjoner i Oslo drevet av kommersielle aktører. Disse vil fortsette selv om kommunens rammeavtaler ikke fornyes. I tillegg kan bydelene fortsatt kjøpe institusjonsplass hos private.

– Foreløpig har vi ikke sagt at bydelene ikke får lov til å basere seg på kjøp av kommersielle. Det er fordi vi ikke har bygd opp det institusjonstilbudet vi ser det er behov for, sier hun.

– Alt er forsinket. Det var ingen som så for seg at vi skulle få en koronakrise som skulle ta opp all vår kapasitet i over ett år. Alt er havnet bakpå, sammenlignet med hvor vi skulle vært, sier Thorkildsen.

Byråden sier et barnevernstilbud uten kommersielle institusjoner skal være på plass innen 2023. Prisen er foreløpig 50–60 millioner kroner. Men Thorkildsen understreker at det er et foreløpig anslag.

