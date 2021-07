20 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det registrert 404 koronasmittede i hovedstaden, som i snitt er 29 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Nordstrand, som er eneste bydel med et smittetrykk over hundre. Her ligger smittetrykket på 164 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Bydelen Alna har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på åtte smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

I alt 37.457 Oslo-borgere er registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet har 279 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Det er ti flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 183 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 193, så trenden er fortsatt fallende.

I alt har 131.316 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

Til nå har 2.542.314 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.548.053 personer har fått andre dose.

Onsdag var 22 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det var to færre enn dagen før. Til sammen er 794 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.

