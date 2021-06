Venstre vil gi alle Oslofolk tilgang på båt

– Det er mange i Oslo som gjerne ønsker å benytte sjøen, men som ikke har råd til egen båt eller muligheten til å ha det. Og har du båt er det vanskelig å få båtplass. Da er båtdeling en god idé.

Det sier bystyremedlem i byutviklingskomitéen og nestleder i Oslo Venstre, Haakon Riekeles til Dagsavisen.

På få år har ulike bildelingstjenester blitt svært populære i flere norske byer. Tjenesten innebærer at enten et selskap eller et samvirke eier en rekke biler, så kan andelshaverne eller kundene bruke bilene når de trenger dem. På den måten kan folk spare penger ved å dele på bilene i stedet for å eie hver sin bil, og man trenger ikke tenke på ting som parkering eller vedlikehold.

– Må være framoverlente

Før måtte bildelingstjenestene kjøpe eller leie sine egne private parkeringsplasser, men de siste årene har Oslo kommune kommet på banen og stilt opp med flere parkeringsplasser som er reservert delebiler. På den måten har tjenestene kunne ekspandere og bli større, noe som har blitt godt mottatt av Oslos innbyggere.

Nå mener Riekeles og Oslo Venstre at tiden er moden for at kommunen bør stille opp med båtplasser for delebåter.

– De båtplassene som finnes i Oslo, er stort sett allerede leid ut til eller eid av ulike båtforeninger. De vil naturligvis ikke gi slipp på plassene sine, det er et knapt gode, men når det nå kommer nye aktører på banen som driver med båtdeling og som gjør fjorden tilgjengelige for flere, så må vi politikere være litt framoverlente og se hva vi kan få til, sier Riekeles.

Haakon Riekeles i Oslo Venstre vil at Oslo kommune skal tilrettelegge for båtdeling. (Mimsy Moller)

Et område som peker seg ut som en mulighet er østsiden av Bjørvika. Her finnes det planer for å lage en småbåthavn. I et skriftlig spørsmål til nå avgått byråd Lan Marie Berg spør Venstre-politikeren om ikke dette er en fin plass å anlegge delebåtplasser.

I sitt svar (som pussig nok kom etter at hun gikk av) svarer Berg at jo, av de 50 båtplassene som er planlagt ønsker Bymiljøetaten at 16 av disse skal være forbeholdt båtdelingsordninger. Resten av båtplassene skal være forbeholdt frivillige organisasjoner og gjestehavn. Men det svaret er ikke godt nok, mener Venstre.

– Jeg er ikke veldig optimistisk med tanke på svaret jeg fikk. Det virker litt defensivt. Jeg mener man kunne prøvd å få til noe mer på Sørenga. Og helt uavhengig av Sørenga mener jeg det bør være muligheter til å finne nye måter vi kan gi flere tilgang til fjorden på. Bare se på badstuebåtene, som er blitt utrolig populære, sier Riekeles.

I sitt svar understreker byråd Berg at hun og byrådet er positivt innstilte til båtdeling, og at Bymiljøetaten har fått flere henvendelser fra båtdelingsselskaper som de fortløpende jobber med.

El-båter

I tillegg til å gjøre båtlivet en oppnåelig drøm for flere, mener Riekeles at båtdelingstjenester kan gi en god miljøeffekt. Både fordi flere folk per båt er bra, men særlig fordi de store båtdelingstjenestene som etablerer seg nå i all hovedsak driver med elektriske båter. Markedet for elektriske båter er foreløpig ganske treigt, men det kan båtdelingstjenestene få gjort noe med.

– For å få en elbåtrevolusjon, slik vi har fått med elbilene, må noen aktører bære kostnadene. Elbåtene er dyre, så med båtdeling kan man rettferdiggjøre å betale litt mer for båten, sier Venstre-politikeren, og legger til:

– Jeg tror vi politikere og kommunen har noe å lære av suksessen med bildeling. Det tok lang tid før vi fikk satt opp egne parkeringsplasser til bilkollektivene. Kommunen bør nå se at båtdeling er et fremtidsrettet, godt tilbud, og sørge for plasser til dette allerede nå. Hvis det ikke slår an får man heller omdisponere plassene i ettertid, men jeg har stor tro på at dette kan bli et veldig, veldig fint tilbud.

