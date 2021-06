23 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 31 smittede per dag i hovedstaden.

Nordstrand er nå den eneste bydelen med et smittetrykk over 100. Her er smittetrykket på 181 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert åtte nye smittede i bydelen siste døgn.

Bydelen Alna har de laveste smittetallene med et smittetrykk på 10 per 100.000. Det er ikke registrert noen nye smittede i bydelen det siste døgnet.

Totalt er 37.411 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 193 nye koronasmittede personer i hele Norge. Det er 19 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 181.

I alt har 130.812 personer testet positivt for korona i Norge siden februar i fjor.

Til nå har 2.464.358 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.542.349 personer har fått andre dose.

Mandag var 25 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er to færre enn fredag. Til sammen er 792 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

