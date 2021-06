Den årlige Pride-feiringa nærmer seg slutten, og i år er det ikke kun feiringa som har fått oppmerksomhet. Flere steder rundt i Oslo er Pride-flagg ødelagt og stjålet, og debatten om Pride-markering innen fotballen nådde sin topp da Åge Hareide sidestilte Pride med propaganda overfor Adresseavisen.

Fredrik Dreyer er uenig og mener at fotballen absolutt bør ta et standpunkt.

– Fotballen, som på mange måter går foran og leder an i en del tilfeller i idretten, er utrolig viktig når det gjelder å markere å være tydelige når det gjelder mangfold og inkludering. All idrett skal være inkluderende, og Pride er absolutt ingen propaganda! Det det her handler om likeverd og respekt. En respekt som skal ytes overfor alle mennesker, uavhengig av religiøs overbevisning, hvor du kommer fra, hvordan du ser ut, hvem du elsker eller hvem du ligger med, sier han.

Oslo Pride Parade 2018 Oslo 20180630. Festivalsjef Fredrik Dreyer under Oslo Pride Paraden som startet fra Grønland og gikk til Spikersuppa. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Mer plass

Dreyer mener at jo mer plass Pride tar jo mindre motstand vil markeringen få.

– Jeg vil jo si at Pride, kanskje spesielt i år, har fått masse oppmerksomhet. Det er vanskelig å bare si sånn enkelt hva Pride er på en måte for det er jo veldig mye. Jeg tror at den synligheten som Pride bidrar til og skaper, spesielt i juni, men også andre steder, i bygd og i by, den er helt essensiell for å endre samfunnets generelle holdninger og oppfatninger til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, sier han, og legger til:

– Jeg mener at vi er en av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot diskriminering og tenker at det sånn sett så kan Pride bare få en enda viktigere plass i årene som kommer.

Pride-markeringen i år

Årets Pride parade blir både digital og fysisk. Den vil gå fra 12.00 til 15.00 lørdag. Det vil ikke bli lagt opp til at folk kan gå i toget, men det vil bli mer som en hemmelig kortesje som dukker opp i rundt i byen.

Paraden er, med andre ord, hovedsakelig digital for publikum i år også. Etter paraden vil det være et fysisk Paradeshow i Pride Park på spikersuppa fra 16.00 til 16.40. For å komme inn på Pride Park i år må man vise til grønt koronasertifikat.

– Det er jo helt fantastisk at vi har fått til å avholde fysisk Pride House på Youngstorget og nå har vi fysisk Pride Park på spikersuppa og i morgen går jo paraden. Ikke gående som den pleier å være, men likevel med kjøretøy og i en annen versjon. Det er jeg kjempe glad for. I 2020 var Pride heldigitalt, og i år så er det en hybrid festival. Det er superstas, sier Fredrik Dreyer.

Koronarestriksjoner

Tidligere år har Pride-paraden vært en folkefest i gatene, men i år tror Dreyer at folk kommer til å lage sine egne feiringer i smittevernholdige omstendigheter.

– Vi oppfordrer selvfølgelig til at ingen skal samle seg i store folkemengder. Vi har jo billetter på våre arrangementer, og gode samarbeid med Oslo kommune og helsedirektoratet med testing av våre publikumer. Det skal være så smittevernvennlig som overhodet mulig. Vi oppfordrer ingen til å samles i store gjenger og oppfordrer alle til å følge de gjeldene regler og anbefalinger som er gitt.