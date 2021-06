Mann sendt til Ullevål med hodeskader etter sparkesykkelulykke

Hendelsen ble observert av vitner, som skal ha beskrevet det som svært alvorlig. Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, kjørte på en elektrisk sparkesykkel.

– Vedkommende er kjørt til Ullevål sykehus med hodeskader. Han er bevisst, og beskrives som kraftig beruset, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget ble først vurdert som alvorlig, men siden moderert noe.

– Vitner på stedet sa at det var et under at det gikk bra, sier Pedersen.

– Det er en relativt lang trapp dette her, som går i Lille Frogner allé. Det har nok vært en kraftig trøkk.

Mannen har blitt fratatt førerkortet, og politiet oppretter sak på forholdet. Mannen anmeldes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som omhandler aktsomhet i trafikken, opplyser Pedersen.

