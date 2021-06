Dette krever opposisjonen av Lans etterfølger

Torsdag klokken 12 ble Oslos nye byråd for miljø og samferdsel presentert under en pressekonferanse der Raymond Johansen oppnevnte sitt nye byråd. Det ble Sirin Stav som skulle ta over jobben for Lan Marie Berg.

Opposisjonen har forventninger til den nye byråden, der informasjonsplikten og kostnadskontroll er sentrale nøkkelord.

Da Lan Marie Berg ble stilt for mistillit, var det nettopp manglende informasjon om Oslos vannforsyningsprosjekt til riktig tid som førte til flertall for mistillit.

Må vite hva informasjonsplikt er

Da det ble klart at de rødgrønne skulle etablere nytt byråd, krevde Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i bystyret, mer åpenhet og informasjon. Nå vil hun ha en klargjøring på hva byrådet mener informasjonsplikten innebærer.

– Jeg opplever det som problematisk at både byrådslederen og andre byråder svarer til orde mot flertallet i bystyret. Bystyret er det øverste organet i Oslo kommune, og det er vi som avgjør om vi burde ha fått bedre informasjon enn det vi har fått til nå, sier hun og fortsetter:

– Det blir viktig å lande over sommeren slik at vi ikke får en uavklart situasjon.

Rygg vil se gode resultater i feltene Stav skal jobbe i.

– Jeg har et sterkt engasjement på områdene miljø og klima, som hun skal inn på. Oslo Høyre har veldig mange forslag på dette området, så jeg håper at byråden vil jobbe for å ha en god og ryddig relasjon til bystyret og ta stilling til de gode forslagene fra vår side, selv om vi ikke sitter i hennes byråd, sier gruppelederen.

Camilla Wilhelmsen fra Oslo FrP har jobbet sammen med Sirin Stav da hun var leder for samferdselsutvalget, og har god tiltro til henne. Som Rygg forventer hun også mer åpenhet og informasjon.

Nominasjonsmøte i Oslo Frp Camilla Wilhelmsen fremmet mistillitsforslaget på vegne av Frp. (Heiko Junge/NTB)

– Under den forrige samferdselsbyråden ble det mistillit nettopp på grunn av det. Jeg regner med at Sirin Stav forstår at det stilles krav til at hun skal overholde informasjonsplikten, sier hun.

Tett på

– Der må hun være veldig tett på hele tiden. Det forventet vi av den forrige byråden også. Av det materialet vi har fått på den tiden vi fikk, hadde hun ikke noen møter med de før nesten over et halvt år etter at hun kom tilbake fra permisjonen sin. Jeg tror Sirin kommer til å være veldig tøff på denne saken.

Anne Rygg fra Høyre har forventninger knyttet til økonomi og kostnad.

– Det blir avgjørende å sikre kostnadskontroll i denne saken. Hun bør engasjere seg i møter med etaten og følger budsjettet tettere enn det som har skjedd til nå.

Hun er bekymret over kostnadsutviklingen i prosjektet.

– Det har vært en budsjettsprekk på 5,2 milliarder kroner, som er større enn noen kommuner i Norge i historien. Det er veldig voldsomt. Jeg opplever at vi ikke har fått gode svar på årsaken. Det gjør meg urolig for om vi kommer til å se flere overskridelser.

