Aktor: Prinsdal-drapet bærer preg av å være en ren henrettelse

Av Steinar Schjetne

– Dette var et bakholdsangrep mot Halil Kara og hans tre venner, denne kvelden etter at de hadde spist, sa statsadvokat Irlin Irgens da hun innledet sin prosedyre for Oslo tingrett tirsdag morgen.

Halil Kara (21) ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid sammen med tre venner i Prinsdal, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand helt sør i Oslo.

Den 21 år gamle mannen som er hovedtiltalt i saken, har bekreftet at det var han som skjøt. Han har gitt en detaljert beskrivelse av hvordan han ventet i bilen utenfor Prinsdal Grill, etter hvert gjemte seg i et smug og hvordan han rettet pistolen mot Karas hode da han og vennene var på vei mot bilen etter måltidet.

– Henrettelse

Bevisførselen i saken er avsluttet. Retten har satt av tre dager til prosedyrene. Aktoratet holder sin prosedyre først.

– Dette drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, sa statsadvokaten.

Motivet lå i en pågående og eskalerende konflikt mellom to miljøer på Holmlia og Mortensrud i Oslo. Blant annet peker en rekke meldinger i den krypterte chattetjenesten Wickr i denne retningen, mener hun.

– Det er flere forhold som forklarer at det meningsløse drapet skjedde – forhold som i betydelig grad svekker de tiltaltes troverdighet, og særlig det hovedtiltalte forklarer om at han var alene om å gå til dette angrepet mot disse personene i Prinsdal, sa Irgens.

Nekter straffskyld

21-åringen nekter straffskyld for drap, fordi han hevder han ikke visste at våpenet som ble avfyrt, var ladd med skarp ammunisjon. Han har i sin forklaring hevdet han ville bruke våpenet for å skremme bort Kara, slik at han kunne konfrontere en av hans kamerater.

Punkt for punkt framhevet Irgens hvorfor hun mener retten på avgjørende områder fullstendig kan se bort fra forklaringen hans. Den framstår konstruert og tilpasset bevisbildet i saken, mener hun, og poengterer at det tok halvannet år fra siktelsen mot ham ble tatt ut til han valgte å gå til politiet for å forklare seg.

På det tidspunktet hadde han i praksis full innsyn i bevisene i saken og hvordan andre involverte hadde forklart seg, og hvem av dem som ikke hadde gjort det.

Tiltalte griper om et halmstrå når den eneste forklaring om selve skytingen er at skuddet gikk av ved et uhell, og at han ikke var klar over at det var patroner i pistolen, anførte aktor. Og hun finner den planen han har lagt for dagen for hvorfor han skulle gå inn i en konfrontasjon med fire personer med et våpen uten skudd, for absurd.

– Aktiv handling

– Retten kan utelukke at han ville gått inn i denne situasjonen uten patroner i våpenet, sa hun og konkluderte med at selv om man ikke har tilstrekkelige holdepunkter for å hevde at drapet var planlagt, så må tiltalte ha sett en mulighet for at det kunne bli avfyrt skudd og at det var nærliggende at et treff ville medføre dødsfølge.

Det dødelige skuddet traff Halil Kara i tinningen fra mindre enn 30 centimeter hold. Han ble erklært død i ambulansen kort tid etter at han falt livløs til bakken.

– Slik denne situasjonen framstår, og i lys av alt annet som er framkommet, mener jeg tiltalte ikke så noen annen mulighet enn å fyre av skuddet mot Kara for å drepe ham. Han hadde trengt seg opp i et hjørne, og den eneste muligheten var å skyte. Etter aktoratets oppfatning er det bevist hinsides all rimelig tvil at dette var en aktiv handling fra tiltaltes side. Han skal derfor dømmes i samsvar med tiltalens post 1, sa Irgens.

