Skogbrann i Oslo under kontroll

– Nå har vi fått kontroll på brannen, stoppet spredningen. Fremdeles mye arbeid på stedet, melder Oslo 110-sentral på Twitter.

Nødetatene rykket ut til området mellom Odvar Solbergsvei og Bånkall der det startet å brenne i en kraftledningsgate. Det ble først meldt om at det brann i et område på 100 til 200 kvadratmeter. Brannvesenet opplyser kort tid etter at ilden hadde spredd seg til et område på 400 til 500 meter.

#Oslo Vi er på vei til en skogbrann ved Røverkollen på Romsås. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) June 12, 2021

– Det er vanskelig atkomst og stedet ligger litt utenfor allfarvei, sa vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo Brannvesen til NTB i 14.30-tiden.

