17 nye koronasmittede i Oslo

I alt 17 tilfeller er 36 færre enn dagen før og 44 færre enn på torsdag. Samme dag i forrige uke ble det registrert 92 smittetilfeller og de siste to ukene er det i snitt blitt registrert 65 smittetilfeller per dag.

– Den kontrollerte og forsiktige gjenåpningen av Oslo er vellykket, og det er vi veldig glade for. Dette er bare et enkelttall og dagstall vil gå opp og ned, men det store bildet over tid viser at det vi gjør virker, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB om utviklingen lørdag.

Smittetallene er høyest i bydelen Vestre Aker. Der ligger smittetrykket på 303 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Etter det følger bydelene Nordre Aker (229) og Nordstrand (190).

Bydelen Grorud har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 43 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

– Vårt mål har hele tida vært at når vi åpner, så åpner vi for godt. Vi ser nå at mange kommer seg tilbake i jobb, etter å ha gått ledige lenge, samtidig som folk nyter livet i denne byen vi alle er så glade i, sier byrådslederen videre.

Til sammen 36.919 Oslo-borgere er registrert smittet siden mars i fjor.

Sjekk smittetallene for din bydel her. NB! En teknisk feil gjør at det kun står 1 på smittetall for forrige døgn på oversikten, men korrekt tall er altså 17.