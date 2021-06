Tirsdag vedtok byrådet et forbud mot russebusser i hovedstaden, og Bærum kommune fulgte opp med samme forbud. Årets russefeiring ble allerede stanset sist uke fram til 8. juni.

– Vi forventer at alle forholder seg til de smitteverntiltak som helsemyndighetene anbefaler, dette gjelder også for russen. Det å samle mange mennesker på samme sted, som for eksempel i en russebuss vil kunne utgjøre en stor smitterisiko, derfor forventer vi at russen fremover forholder seg til de det forbudet Oslo kommune nå har satt for rulling med russebuss, for å begrense smitte, skriver stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt i e-post til Dagsavisen.

Til Aftenposten sier jussprofessor Anna Nylund at rulleforbudet kan være diskriminerende, og at politikerne i Oslo og Bærum er på tynn is.

Vil variere

På spørsmål om Oslo politidistrikt vil sette av ekstra ressurser for å patruljere etter russebusser framover, svarer Nilssen at alle forhold vil vurderes konkret.

– Vi må samtidig vurdere og prioritere ressurssetting mot andre oppgaver. Grensen for når vi reagerer og følger opp tips og meldinger kan variere fordi det påvirkes av andre prioriterte oppgaver for politiet, skriver Nilssen, og legger til:

– Politiets tilnærming og reaksjon når det kommer til håndhevelse av smittevernsbestemmelsene er forholdsmessig, med tanke på situasjon, alvorlighetsgrad og/eller gjentakelsesfare.

God dialog

– Så langt har vi hatt en god dialog med årets russ, det setter vi pris på og det forventer vi å ha også fremover. Vi er ikke redd for at det skal bli store konfrontasjoner med russen, skriver Nilssen og legger til:

– Alle har et ansvar for å begrense smittespredning i samfunnet, og derfor er det viktig at russen tenker på smittevern foran fest og moro, og lar russebussen stå. Med hjemmel i smittevernloven kan politiet avslutte fester hvor det er en alvorlig fare for smittevern.

Russens hovedsstyre skriver på sin Facebook-side at rulleforbudet er utrolig kjipt, og benytter anledningen til å gi en stor takk og applaus til alle som sist uke har holdt seg i karantene/isolasjon, og til alle som har gjort alt de kan for å begrense smitte i samfunnet.

– Dere er gull verdt, skriver de, og legger til:

– Samtidig som rulling blir ulovlig, gjenopptas nå feiringa etter en uke hvor den har vært satt på vent. Planen som vi satt oss i mars har hele tiden vært å avslutte feiringa 18. juni, som er vitnemålsutdelinga i Oslo. Vi endrer ikke offisielt den planen, men vi kommer heller ikke til å be alle om å ta av seg russebuksa og legge den vekk 18. juni, dersom dere har lyst til å holde det gående lenger (vi har tross alt mistet en uke).

