52 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

I forrige uke ble det registrert 596 nye smittetilfeller i Oslo, opp fra 319 uka i forveien. Smittetallene i hovedstaden steg dermed hele 87 prosent fra uke 21 til uke 22. Det viser kommunens egne tall.

Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest er en viktig del av forklaringen.

[ Bydel Stovner har størst vaksineskepsis i Oslo ]

Høyt i vest

Det høyeste smittetrykket er for tiden i bydel Vestre Aker. Der ligger smittetrykket på 270 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand med 207 og Nordre Aker med 197.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener den største bekymringen nå er at smitten kan spre seg videre fra russen til uvaksinerte i foreldregenerasjonen.

Men russen testes jevnlig, og det bør være mulig å holde kontroll, fastslår han.

– Samtidig er det usikkerhet knyttet til situasjonen på Østlandet. Vi er fortsatt bekymret for at særlig yngre aldersgrupper kan bidra til en god del smittespredning, sier Nakstad til NTB.

Aldersgruppen 10–19 år har skilt seg kraftig ut i Oslo de siste to ukene med vesentlig høyere smitte enn øvrige aldersgrupper.

Nakstad minner likevel om at smitten totalt sett ikke er spesielt høy i Oslo nå.

[ Når får du vaksine? Sjekk din bydel her ]

Smitten har derimot falt markant i de østlige bydelene, som er blitt prioritert i vaksineringen etter en lang periode med høy smitte. Lavest er nå smittetrykket i bydelene Sagene (42), Grorud (43) og Stovner (57).

36.657 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor, viser tallene fra kommunen.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Synkende trend

Det siste døgnet er det registrert 128 koronasmittede i hele Norge. Det er 41 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 284 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 344, så trenden er synkende.

Ved midnatt natt til mandag var det utført 5,7 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 126.817 personer testet positivt.

[ Én av fem nordmenn har pollenallergi: Dette er de beste rådene (+) ]

Til nå har 1.757.648 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.157.601 personer har fått andre dose.

Fredag var 63 koronapasienter innlagt på sykehus. Tallene oppdateres nå ikke i helgene.

Saken fortsetter under videoen

Til sammen er 785 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen