Sykefraværet falt mest i Oslo i første kvartal

Det legemeldte sykefraværet falt til 4,5 prosent i Oslo i første kvartal. Byen ligger dermed et godt stykke under landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Det er tall over sykefraværet for første kvartal fra Nav som viser at det legemeldte sykefraværet i hovedstaden falt med 9,8 prosent.

Det totale sykefraværet i samme periode for hele landet var 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall, en nedgang på 2,4 prosent fra forrige kvartal. Det legemeldte sykefraværet for hele landet falt med 5,2 prosent, viser tallene fra Nav.

– Luftveissykdommer står for hele 60 prosent av nedgangen i antall tapte dagsverk. Dette har trolig sammenheng med at den vanlige influensasesongen aldri ble noe av i vinter, som følge av mindre mobilitet i samfunnet og færre mulige smittepunkter. Samtidig kan oppstarten av koronavaksineringen ha hatt positiv effekt på smittetallene for kvartalet, sier Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo.

Fallet i sykefraværet knyttet til luftveislidelser er på hele 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Muskel- og skjelettlidelser var dermed den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær i første kvartal og sto for hele 29,1 prosent av sykefraværet i Oslo. Psykiske lidelser sto for 24,1 prosent, mens sykdommer i luftveiene sto for 12,6 prosent av det legemeldte sykefraværet.

