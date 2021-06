Drone skal rydde søppel i indre Oslo havn

Lørdag, på verdens miljødag, skal dronen overleveres Oslo Havn, før den umiddelbart settes i arbeid.

Må styres

I første omgang er dette et pilotprosjekt i Oslo Havn. Dronen er ikke helautomatisert, og må i denne omgang styres via en app og skjerm.

– Neste generasjon vil bli selvkjørende, hvor man kan programmere hvor den skal kjøre. Litt som en robotgressklipper, sier Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn KF til Dagsavisen.

– Fordelen med dronen er at den kommer til på trange steder, sier han.

Oslo Havn skal bruke dronen til uttesting i havnebassenget, og vil bidra med videreutvikling.

Gründerne Per Elvestuen og Catharina Frostad fra Clean Sea Solutions står bak dronen. (Oslo Havn)

– Dronen er et supplement til den elektriske miljøbåten Pelikan 2, som i dag samler opp avfall i havnebassenget. Den ble sjøsatt i august i fjor, og erstattet Oslo Havns miljøbåt «Pelikan», som de siste 30 år har fjernet 1.500 tonn søppel og drivgods fra havna.

– Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen, og ta i bruk og være med på å utvikle innretninger som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving. Det har vært spennende å delta i utviklingen av den autonome dronen sammen med Clean Seas Solution og Maritime Robotics AS, og vi gleder oss til å ta den i bruk, sier Lunde.

Selvtømmende

Droneprosjektet i Oslo havn er et innovasjonssamarbeid mellom Oslo Havn, Bymiljøetaten, Handelens miljøfond, det Oslo-baserte oppstartsselskapet Clean Sea Solutions AS og Maritime Robotics AS i Trondheim.

Det er Clean Sea Solutions og Maritime Robotics som har utviklet «Oslodronen», eller Cleaning Drone V1 (CDV1) som er dens foreløpige offisielle navn. Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy, designet for å fjerne uønsket marint plastavfall i og like under vannflater i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer. Den har et unikt system for selvtømming i et selvdesignet stasjonært avfallsbasseng når den er full.

En skuff i front samler opp plast og søppel mens dronen kjører. (Henrik Eriksen Saillogic)

– For oss har dette vært en utrolig spennende reise fra idé og de første skissene til et realisert produkt som fungerer etter hensikten. Det er fortsatt lang vei igjen, men dette er virkelig en milepæl. Vi retter en stor takk til Bymiljøetaten, Oslo Havn og Handelens miljøfond som våget å satse på et oppstartsselskap som oss, og ikke minst til alle de dyktige menneskene i Maritime Robotics for et fantastisk samarbeid om realiseringen av prosjektet, sier Catharina Frostad gründer i Clean Seas Solution i en pressemelding.

Skal bruke dronen. Edvin Wibetoe (overingeniør i Oslo Havn) og Steven Dahl (driftstekniker Oslo Havn) på bryggekanten ved Honnørbrygga, med dronen i bakgrunnen. (Oslo Havn)

Dronen styres via et grafisk brukergrensesnitt, Vehicle Control Station (VCS), utviklet av Maritime Robotics eller via mobilapp. Dronen kan også utstyres med sensorer for kartlegging av havbunnen og innhenting av miljødata.

Dronen er to meter lang, veier 80 kilo, og kan samle opp 62 liter med plast, før den må tømmes.

