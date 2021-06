48 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 58 smittede per dag i hovedstaden.

Det er fortsatt flest smittede i Søndre Nordstrand bydel. Her ligger smittetrykket på 312 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert sju nye smittede siste døgn. Deretter følger bydelene Gamle Oslo (172) og Bjerke (162).

Ullern bydel har det laveste smittetrykket med 61 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her ble én person registrert smittet siste døgn.

Totalt er 36.108 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 292 koronasmittede i hele Norge. Det er 54 flere enn samme dag i forrige uke som var andre pinsedag.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 352 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 450, så trenden er fallende.

I alt har 125.116 personer testet positivt for covid-19 siden februar i fjor. Til nå er det utført 5,6 millioner koronatester her i landet.

Nå har 1.637.918 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.006.268 personer har fått andre dose og er fullvaksinerte.

Mandag var 71 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

Til sammen er 783 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall.

