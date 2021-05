24 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt registrert 61 smittede daglig i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her ligger smittetrykket på 307 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn. Etter det følger bydelene Gamle Oslo (167) og Bjerke (165).

[ – Politikerne sier de er opptatt av å satse på yrkesfag. Hvorfor blir da oppgradering av Oslos eneste rene yrkesskole utsatt gang etter gang (+) ]

Nordre Aker bydel har det laveste smittetrykket med 55 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble ikke registrert noen nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 36.061 Oslo-borgere registrert koronasmittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 169 koronasmittede personer i Norge. Det er 282 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 344 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 445, så trenden er synkende.

[ Debatt: Dessverre opplever mange familier at veien mot den hjelpen barnet trenger blir en kamp mot systemet ]

Ved midnatt natt til mandag var det utført 5,6 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 124.824 personer testet positivt.

Til nå har 1.631.293 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 967.110 personer har fått andre dose.

Saken fortsetter under videoen

Søndag var 76 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

Til sammen er 783 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor viser foreløpige tall. 58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen