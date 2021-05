Regjeringa vil droppe fengsel i Oslo: Møter jubel fra bystyret

Det blir ikke noe fengsel verken på Grønland eller Bredtvet. Det forteller justisminister Monica Mæland til Aftenposten i dag.

Spørsmålet om hvor Oslos fengsel skal ligge har lenge vært brennbart. Rundt det eksisterende fengselet på Grønland har mange ønsket å få vekk fengselet og åpna området for andre ting. En utvidelse av fengselet på Bredtvet har vært pekt ut som det best egna alternativet, men der har både nabolag og mange partier i Oslo protestert kraftig.

Og nå har altså regjeringa bestemt seg for å droppe begge deler.

– Regjeringen vil nå finne et nytt alternativ utenfor Oslo, sier Mæland til Aftenposten.

– Ved å utvide tomtesøket kan vi få fram nye og spennende alternativer som kan generere nye arbeidsplasser utenfor Oslo, fortsetter justisministeren.

Pressekonferanse om koronasituasjonen Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Høyre). (Berit Roald/NTB)

Det utløser tverrpolitisk glede og lettelse blant Oslo-politikerne. Men også litt tvil.

Har ikke noen tomt å peke på

– Vi bør ha fengsel i Oslo, sier Arbeiderpartiets byutviklingspolitiker Abdullah Alsabeehg til Dagsavisen.

– Det handler om nærhet til pårørende som skal besøke et familiemedlem, men også fordi det er en viktig arbeidsplass for mange, sier han.

Han og Arbeiderpartiet har vært skeptisk til utbygging av grøntområdene på Bredtvet, og de ønsker også å få fengselet vekk fra Grønland. Dermed er han fornøyd med signalene fra Mæland

– Så hva vil dere ha? Fengsel på en tredje tomt?

– Om det blir en tredje tomt, eller for eksempel innenfor eksisterende gjerder på Bredtvet er noe man må komme tilbake til. Jeg har ikke noen tomt å peke på, og det er ikke vår oppgave å finne ut av heller, sier Alsabeehg.

Sikker på at det er gjennomtenkt

– Jeg er glad for at de har valgt bort Grønland og Bredtvet, sier Hermann Kopp, lederen i Byutviklingsutvalget og representant for Oslo Høyre.

Hermann Kopp, leder av byutviklingsutvalget for Høyre. (Mimsy Møller)

Han sier han ikke har noen voldsomme standpunkter verken den ene eller andre veien, men at av hensyn til både innsatte, ansatte, pårørende og nærhet til fengslingsmøter i Oslo sentrum ønsker man seg jo fengsel i hovedstaden.

– Det er et veldig komplisert bilde. Men jeg er sikker på at det er gjennomtenkt, sier han om sin partifelle Mælands avgjørelse.

– Jeg er glad, og tror dette er en lykkelig løsning for Oslo, sier Kopp.

Seier for Groruddalen

– Dette er en gledens dag, både for Bredtvet og Grønland, sier MDGs byutviklingspolitiker, Eivind Trædal.

Han sier kommunen har spilt inn «ørten hundre» mulige fengselstomter tidlig i prosessen, og synes det er oppsiktsvekkende at justisministeren ikke klarte å finne noen bedre alternativer enn det som nå er droppa, på Bredtvet.

Samtidig mener han at det ikke kan være noen veldig stor krise om fengselet havner utenfor kommunen.

– Det er ikke så lett å finne en kjempesvær tomt innenfor bygrensa. Og så lenge det blir kort vei fra oslo sentrum med tog eller bane må det være greit, sier han.

– Det vil jo strømme til ganske mange nye arbeidsplasser og boliger på Grønland. Dette er jo noe man har drømt om veldig lenge, sier Trædal.

Også SV jubler.

– Endelig snur regjeringen. Dette er en seier for alle som bryr seg om Bredtvetskogen, en seier for hele Groruddalen, uttaler stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

