Nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned i 2020, fra 188 i 2019 til 120 i 2020.

Det viser en ny rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

Rapporten viser at en svært liten gruppe, bare cirka 2 promille av ungdommene i byen, står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen.

De unge som begår gjentatt kriminalitet over flere år, kommer i stor grad fra områder i Oslo øst. Mange kommer fra vanskeligstilte familier med lav inntekt, opplyser Oslo kommune.

Bekymret

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier de er bekymret for den lille gruppen som blir registrert med gjentatt kriminalitet.

– Vi vet at målrettet arbeid rettet mot disse barna og ungdommene virker. Vi ser at satsing på tett voksenoppfølging gir resultater, og vi ønsker å videreutvikle dette arbeidet i årene framover, sier Johansen.

Byrådet har tidligere bevilget 15 millioner kroner til en handlingsplan med tiltak rettet mot denne gruppen. Denne evalueres nå, og kunnskapen brukes i det videre arbeidet.

Flest er lovlydige

Heldigvis er de aller fleste ungdommer i hovedstaden lovlydige. 97 prosent av ungdom mellom 10 og 17 år er ikke registrert for kriminelle handlinger.

Store deler av fjoråret var et unntaksår med mindre mobilitet i befolkningen og med færre arenaer for kriminalitet, så noe av nedgangen kan skyldes pandemien.

– En ting er sikkert, de barna som hadde det vanskelig før pandemien har fått det verre. Det vil være mange barn og unge som har behov for tett oppfølging fremover. Dette vil kreve noe ekstra av oss alle, både i lokalsamfunnene og av oss som har som jobb å hjelpe andre, sier Rune Swahn, politiinspektør for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

