Så bestevennen bli drept: – Han rettet pistolen mot hodet til Halil og trakk av

Av Steinar Schjetne

– Han var bestevennen min. Vi har kjent hverandre hele livet, sa den 22 år gamle mannen da han forklarte seg for retten om drapet utenfor Prinsdal Grill i fjor vinter.

– Vi hadde gått ut for å ta en røyk. Så kom en maskert mann. Han rettet pistolen mot hodet til Halil og trakk av. Alt skjedde i løpet av noen kjappe sekunder, sa han.

Mens Halil Kara (21) lå livløs på bakken utenfor gatekjøkkenet i Prinsdal, rettet gjerningsmannen våpenet mot ham, men det gikk ikke av noe skudd, framholdt 22-åringen. I slåsskampen som fulgte, endte han selv på bakken, hvor han ble sparket, slått og knivstukket.

22-åringen slet tidvis med hukommelsen og svarte knapt og tilsynelatende motvillig på mange av spørsmålene til aktoratet, som flere ganger måtte referere fra politiavhørene fra den tiden etter drapet.

– Ingen kunne vite at vi var der. Noen må ha sett noe og kommet tilbake. Gjerningspersonen var klar til å angripe. Han hadde pistol, kniv, hanske, maske og svarte klær, leste politiadvokat Anne Marie Hustad.

Nekter straffskyld

Av obduksjonsrapporten framgår det at skuddet var et såkalt nærskudd, altså at det ble avfyrt fra under én meters hold.

Politiet har ikke klart å etablere et tydelig motiv for drapet, men mener det kan knyttes til en konflikt mellom personer som har tilhørighet til kriminelle gjenger i Søndre Nordstrand.

Vitnet hevder i dag at han ikke kjente gjerningsmannen eller kjente igjen ansiktet hans. Han benektet også i retten at han gjenkjente gjerningsmannen på tiltalebenken.

– Tiltalte erkjenner de faktiske forhold. Han har forklart i politiavhør at det var han som avfyrte skuddet som Halil Kara (19) døde av, men hevder det var et uhell, sa statsadvokat Irlin Irgens i innledningsforedraget.

– Han sier nå at det aldri var meningen å drepe, kun å true og skremme avdøde, sa hun.

Drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen og skal pågå til 17. juni.

– Ikke kriminelt oppgjør

Hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Fruholmen, avviste at drapet var ledd i rivalisering mellom et kriminelt miljø på Holmlia og en utfraksjonert gruppering med tilhørighet på Mortensrud.

– Det foreligger ingen bevis for at det er noe motsetningsforhold mellom min klient og Halil Kara, eller for at min klient skulle ha hatt noe motiv for å drepe ham. Dette er ikke et oppgjør mellom kriminelle aktører, sa Furuholmen, som også poengterte at hans klient er tidligere ustraffet.

21-åringen nektet skyld også for skadene han påførte 22-åringen og påberoper seg nødverge.

Alle de fem unge mennene på tiltalebenken nektet straffskyld for det vesentligste i tiltalen da den ble opplest for retten. En av dem satt i bilen sammen med den hovedtiltalte før drapet fant sted, men var ikke til stede utenfor gatekjøkkenet og hadde ingen rolle i selve voldsutøvelsen.

Mannen som er tiltalt for å ha brakt skytevåpenet til tiltalte, nektet for dette, men erkjente å ha hatt med seg skytevåpen på offentlig sted ved to anledninger.

Planlagt drap

Påtalemyndigheten mener at drapshandlingen fant sted etter forutgående overveielser og planlegging, og viser blant annet til at tiltalte ringte en kamerat for å få ham til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som senere ble avfyrt.

Tiltalte holdt ifølge tiltalen Kara under oppsikt i en snau time før han konfronterte ham med våpenet.

– Det blir sentralt i bevisførselen ikke bare hva som skjedde på åstedet, og hva som var tiltaltes tanker og handlinger, men også foranledningen for at de var på dette stedet, sa Irgens.

To unge menn som er tiltalt for å ha bistått hovedtiltalte å unndra seg straff ved å rømme landet, nektet også straffskyld for dette. De kjørte tiltalte over Svinesund og videre til bussterminalen i Göteborg, men hevder de ikke var klar over at tiltaltes formål var å unndra seg straff.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen